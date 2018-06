A SETTEMBRE TORNA IL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE A CAMOGLI

«Le operazioni chirurgiche? Tornate a SETTEMBRE». Al pediatrico Gaslini tutto rinviato per ferie del personale - mamme su tutte le furie : L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha annunciato che, per consentire a medici e anestesisti di andare in ferie, molti interventi già programmati in estate saranno posticipati da...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli - 3 - : Fitto anche il calendario degli spettacoli, con i contributi del mondo del teatro, della musica e della poesia, i laboratori dedicati ai più giovani, che spaziano dall'educazione alla sostenibilità ...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli - 2 - : ... tanti appuntamenti speciali per coinvolgere i pubblici più diversi per età e interessi: il buongiorno del Festival, gli aperitivi in piazzetta con le playlist, gli spettacoli serali, i laboratori ...

'Trieste città della conoscenza' : dopo cinque anni torna a SETTEMBRE 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli - 2 - : AdnKronos, Saranno oltre 100 gli ospiti presenti, provenienti dal mondo della letteratura, della filosofia, della storia, della semiotica e dell'antropologia. Ma anche dal mondo della scienza e della tecnologia, dal teatro e dalla tecnologia, dal giornalismo, fino all'economia e all'impresa. Fra i tanti ospiti presenti ci saranno lo scrittore Andrea De Carlo, l'autrice di graphic ...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli (3) : (AdnKronos) - Altra novità l'aperitivo con le 'Liste degli altri', l’appuntamento 'semi-alcolico' con la musica, basato sulle playlist di 139 italiani raccolte da Severino Salvemini e interpretate dalla fisarmonica di Gianni Coscia. Fitto anche il calendario degli spettacoli, con i contributi del mo

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli (2) : (AdnKronos) - Saranno oltre 100 gli ospiti presenti, provenienti dal mondo della letteratura, della filosofia, della storia, della semiotica e dell'antropologia. Ma anche dal mondo della scienza e della tecnologia, dal teatro e dalla tecnologia, dal giornalismo, fino all'economia e all'impresa. Fra

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - torna da giovedì 6 a domenica 9 settembre il Festival della Comunicazione di Camogli. Il borgo ligure ospiterà l’evento dedicato alla Comunicazione, alla cultura e all’innovazione, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame, con la Rai come ma

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli (2) : (AdnKronos) – Saranno oltre 100 gli ospiti presenti, provenienti dal mondo della letteratura, della filosofia, della storia, della semiotica e dell’antropologia. Ma anche dal mondo della scienza e della tecnologia, dal teatro e dalla tecnologia, dal giornalismo, fino all’economia e all’impresa. Fra i tanti ospiti presenti ci saranno lo scrittore Andrea De Carlo, l’autrice di graphic novel Cinzia Leone, il genetista ...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli (3) : (AdnKronos) – Altra novità l’aperitivo con le ‘Liste degli altri’, l’appuntamento ‘semi-alcolico’ con la musica, basato sulle playlist di 139 italiani raccolte da Severino Salvemini e interpretate dalla fisarmonica di Gianni Coscia. Fitto anche il calendario degli spettacoli, con i contributi del mondo del teatro, della musica e della poesia, i laboratori dedicati ai più giovani, che spaziano ...

Ict : dal 6 al 9 SETTEMBRE TORNA il Festival della Comunicazione di Camogli : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – torna da giovedì 6 a domenica 9 settembre il Festival della Comunicazione di Camogli. Il borgo ligure ospiterà l’evento dedicato alla Comunicazione, alla cultura e all’innovazione, diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame, con la Rai come main media partner. Un appuntamento che porta avanti l’eredità del semiologo Umberto Eco, ideatore e padrino della ...

VENERDI' 28 SETTEMBRE - DOPO 5 ANNI - TORNA A TRIESTE LA NOTTE DEI RICERCATORI : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante TRIESTE per la scienza e la scienza per TRIESTE". Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

SANA 2018 : il 7 SETTEMBRE TORNA il Salone internazionale del biologico e del naturale - quest’anno la sua 30ª edizione : torna venerdì 7 settembre e si prepara a festeggiare il 30o anniversario. SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale, dà appuntamento fino a lunedì 10 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna a tutti i protagonisti del comparto: dalle aziende di produzione e distribuzione ai buyer italiani e stranieri, dagli organismi europei alle associazioni e federazioni di categoria, dalle istituzioni locali e nazionali agli enti ...

Terra Madre Salone del Gusto 2018 : la manifestazione torna a Torino dal 20 al 24 SETTEMBRE : Terra Madre Salone del Gusto 2018, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, sano e giusto per tutti ancora una volta si rinnova offrendo al pubblico e agli espositori un’esperienza sempre più coinvolgente. Durante la presentazione in programma il 6 giugno saranno svelati i primi dettagli del programma: gli eventi, i protagonisti, gli spazi e le partnership. Oltre agli interventi di Sergio Chiamparino, ...