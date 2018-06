A San Jose la Worldwide Developers Conference 2018 di Apple

Probabili Formazioni LA Galaxy-San Jose Earthquakes MLS 26-05-2018 : Sfida molto importante in Western Conference, il girone ovest della MLS, per i Los Angeles Galaxy che sabato 26 maggio alle ore 05:00 se la vedranno con i San Jose Earthquakes, in una sfida fondamentale per entrambe le Formazioni. La squadra della città di Hollywood non ha iniziato di certo la stagione con il piede giusto. Infatti, partita da favorita. al momento si ritrova al settimo posto e a ben 11 punti dalla capolista Sporting Kansas ...