A Roma per combattere le buche arriva l' asfalto magico

Roma : Ostia - tre arresti per estorsione : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lido di Roma hanno proceduto all’arresto di tre persone. Si tratta di due Romani di 43 e 45 anni e di un casertano di 57. Gli uomini sono stati colti nella flagranza del reato di estorsione pluriaggravata e continuata. Le indagini sono state avviate subito dopo avere appreso la notizia dell’aggressione e della minaccia con una pistola subita da un abitante di ...

Nainggolan all’Inter/ La Roma vuole 40 milioni : ecco il piano di Spalletti per il Ninja : Nainggolan all'Inter, le mosse di calciomercato nerazzurre: la Roma chiede 40 milioni di euro per il Ninja, ecco il piano di Luciano Spalletti per il centrocampista(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Un Palco per Tutti il 6 giugno al Contestaccio di Roma : Torna per la settima serata di selezione, il contest Un Palco per Tutti il 6 giugno al Contestaccio di Roma, con lo scopo di selezionare le migliori band emergenti del Lazio (concorso.martelive.it/regolamento). Un Palco per Tutti è una serata di musica fresca e innovativa, dove scoprire nuovi artisti emergenti e votare il vostro preferito, così che possa vincere il PREMIO GIURIA POPOLARE Contestaccio, che dà la possibilità alla band più votata ...

Ministra Bongiorno aggredita per strada a Roma da un ubriaco seminudo : Giulia Bongiorno, Ministra della Pubblica AmMinistrazione del governo Conte, è stata aggredita in pieno centro a Roma, mentre si trovava a passeggiare con il figlio, senza scorta.Continua a leggere

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : paura per il ministro in centro : Alla fine l'intervento delle volanti ha evitato il peggio. Anche se lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, eccome. Ore 17.45, domenica estiva: il ministro della Pubblica amministrazione è a spasso, senza scorta, per le vie del centro di Roma con il figlio. Di fatto per lei è l'ultimo giorno di relax, dopo il Giuramento al Colle e la festa della Repubblica, da oggi inizia l'avventura nell'esecutivo di Giuseppe Conte.--All'altezza di via ...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Auto – Un’estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta Romana di car2go : Per la prima volta car2go introduce 20 smart fortwo cabrio nella flotta di Roma. I 20 veicoli decappottabili saranno disponibili dal 4 giugno per i prossimi 18 mesi Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima ...

Roma. Arrestato 16enne per furto aggravato : Cronaca di Roma. Un 16enne nomade è stato Arrestato dai Carabinieri in via di Vigna Stelluti a Roma. Il ragazzo, insieme ad un complice, aveva da poco effettuato un furto in un appartamento di un 80enne e trafugato oggetti per circa 5 mila euro. Arrestato e condotto presso l’Istituto per Minori di Roma, di via Casal del Marmo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno ...

Mobilità - un’estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta Romana di car2go : Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima città in cui sperimentare il modello decapottabile, che rimarrà in flotta per un anno e mezzo. “È un’estate all’aperto quella che sta per arrivare, non solo per i ...

Roma arruola migranti per ripulire parchi e aree verdi della città : Roma arruola migranti per ripulire parchi e aree verdi della città Entro fine luglio verrà stilato un elenco dei richiedenti asilo che diventeranno i “giardinieri della capitale”. Chi ha conoscenze informatiche e titoli di studio potrà lavorare nelle biblioteche Continua a leggere L'articolo Roma arruola migranti per ripulire parchi e aree verdi della città proviene da NewsGo.

Paura per Giulia Bongiorno - aggredita in centro a Roma : Lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, ma l'intervento delle Volanti ha evitato il peggio. Intervenuta in soccorso di una donna nelle vie centrali di Roma, domenica pomeriggio il neo ministro della P.A. si è ritrovata minacciata da uno straniero con l'accento inglese, svestito.--Il Messaggero riporta che Bongiorno camminava senza scorta per via della Mercede, a due passi dal Parlamento e da Piazza di Spagna. Vede uno straniero che non ...

Roma - settimana prossima nuovi contatti con Florenzi per il rinnovo : Un legame forte, quello tra Alessandro Florenzi e la Roma, che le parti vogliono consolidare anche per il futuro. Per questo, in settimana ci sarà un nuovo contatto tra la dirigenza giallorossa e ...

Roma - ai Fori Imperiali Sos per il pianeta - l'installazione artistica per salvare la terra dalla plastica : L'opera fa parte del ciclo, iniziato dall'artista nel 2013, con la fondazione di un nuovo Stato Federale, il Garbage Patch State, il secondo Stato più vasto al mondo con i suoi 16 milioni di kmq, che ...

Terremoto e ricostruzione - Regione Emilia-Romagna al nuovo Governo : garantire il completamento rapido delle opere : Mettere subito mano alle norme sulla ricostruzione, per garantire il completamento rapido e nella piena legalità delle opere, in particolare nei centri storici e sul patrimonio pubblico. Con due priorità: assicurare la non pignorabilità dei fondi delle contabilità speciali, a difesa delle piccole imprese, soprattutto della filiera edilizia, e la conferma del personale straordinario oggi impiegato nei Comuni, per evitare l’allungamento di ...