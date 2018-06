7 luglio | Costa Crociere compie 70 anni | a Genova anche il concerto di Al Bano e Romina

Rom - Associazione 21 luglio : “Segregati in campi costati 100 milioni in cinque anni”. Roma - nel piano di Raggi “molte criticità” : Un sistema di “segregazione etnica” costato alle casse pubbliche italiane oltre 100 milioni di euro in 5 anni, di cui ben 82 milioni per la sola gestione ordinaria di appena 10.000 persone. Un’enormità che trova il suo apice a Roma, città dove mantenere 4.419 fra uomini, donne e bambini dentro container di pochi metri quadrati – in aree mal servite e ambienti a dir poco insalubri – è costato solo nel 2017 circa 5 milioni di euro, senza ...