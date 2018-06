wired

: 6 gadget in legno che non puoi non avere #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : 6 gadget in legno che non puoi non avere #DipartimentoInnovazioneTecnologia - IamBross : 6 gadget in legno che non puoi non avere -

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’unione dele della tecnologia è di vecchia data. Le prime macchine fotografiche, per esempio, avevano i componenti all’interno di casse lignee. Senza parlare poi dei telefoni, delle radio o di quei bei televisori incastonati all’interno dei mobili che ancora oggi sono tra i pezzi più pregiati di collezionisti e antiquari. Anche Steve Jobs aveva un amore smodato per il. Uno dei suoi cavalli di battaglia era lo scheumorfismo, vale a dire realizzare con i bit opere grafiche che ricordassero qualcosa di fisico. Nel caso dell’esempio classico è l’app iBooks: è digitale e contiene libri digitali ma posizionati su scansie lignee che ricordano le antiche biblioteche. L’amore della tecnologia per ilnon è finita e ancora oggi si trovano tanti oggetti che fondono i bit e l’affascinante materiale. Abbiamo provato a scovare i ...