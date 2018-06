50 alieni che hanno fatto la storia del cinema

Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio : Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio I polpi non sono creature di questa Terra, ma… L'articolo Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio proviene da Essere-Informati.it.

Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio : Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio I polpi non sono creature di questa Terra, ma alieni plasmati da virus giunti da un mondo lontano. In alternativa, le loro uova (e quelle dei calamari) potrebbero essere precipitate sul nostro Pianeta all’interno di comete, dove avrebbero resistito nello spazio – congelate – […] L'articolo Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio proviene da ...

Perché non abbiamo ancora incontrato gli alieni? Forse a causa della super gravità : (Foto: NASA Ames/JPL-Caltech. Rappresentazione artistica di Kepler-69c) Forse gli alieni esistono e abitano in esopianeti neanche troppo distanti da noi, ma non riescono a contattarci e a raggiungerci a causa di barriere fisiche, come una gravità eccessiva, che li vincola al suolo. Questa la nuova ipotesi stesa in complicate formule teoriche dallo scienziato Michael Hippke, ricercatore affiliato al Sonneberg Observatory in Germania. Un viaggio ...

Q’orianka Kilcher - indimenticabile da Pocahontas a L’alienista : È cosmopolita di nascita Q’orianka Kilcher, venuta al mondo in Germania da padre peruviano e madre americana di origini svizzere che l’ha cresciuta alle Hawaii. Il suo nome così particolare viene dalla lingua quechua (dei nativi del Sud America) e significa Aquila d’oro. Non è quindi un caso se l’attrice stia ormai volando sempre più in alto. Nell’ultimo periodo il suo fascino discreto si è vestito di panni ...

Nino Formicola/ Il vincitore dell'Isola dei Famosi pazzo di The alienist! Guarderà anche la serie? : In questo momento di grande esposizione mediatica, Nino Formicola continua a tenere i piedi bene a terra ma spera in un posto per lui in tv, sarà così? Le rivelazioni a Mattino 5(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:56:00 GMT)