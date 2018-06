5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell' Ambiente 2018

Da Palermo a Siracusa celebrata la Festa del 2 giugno : ... concesse con decreto del Presidente della Repubblica a quanti deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra; medaglia d'oro di 'Vittima del ...

La Festa della Repubblica con le celebrazioni del 2 giugno : ... ormai deceduti, che, dopo l'armistizio, tra il 1943 e il 1945, furono deportati, internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ritirate dagli eredi. Entrando poi ...

Perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno : Ricorda il referendum in cui gli italiani (tutti, per la prima volta) scelsero la forma istituzionale dello stato, tra Repubblica e Monarchia The post Perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno appeared first on Il Post.

Perchè la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno? Il Referendum del 1946 e il doodle di google : Anche google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica che l’Italia festeggia oggi, Sabato 2 Giugno: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è infatti online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore sventolante. Istituita nel 1947, è Festa nazionale Perchè ricorda il Referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite ...

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno - : Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale, dissero addio alla monarchia. Lo slogan di quest'anno è "Uniti per il Paese". Mattarella: "Occasione di una ...

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale, dissero addio alla monarchia. Lo slogan di quest'anno è "Uniti per il Paese". Mattarella: "Occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali ...

Festa della Repubblica - 2 giugno/ Parata e programma celebrazioni : le origini e la storia : Festa della Repubblica, 2 giugno: Parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Enac : il 5 giugno celebra 20 anni attività e presenta rapporto 2017 : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – L’Enac festeggia venti anni. Le celebrazioni per il ventennale di attività dell’ente si svolgeranno il 5 giugno prossimo, a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. I vertici dell’ente, il presidente Vito Riggio e il direttore generale Alessio Quaranta, presenteranno il rapporto e Bilancio Sociale 2017 e tracceranno una panoramica sullo stato del settore aereo, in relazione alle ...

Enac : il 5 giugno celebra 20 anni attività e presenta rapporto 2017 : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – L’Enac festeggia venti anni. Le celebrazioni per il ventennale di attività dell’ente si svolgeranno il 5 giugno prossimo, a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica. I vertici dell’ente, il presidente Vito Riggio e il direttore generale Alessio Quaranta, presenteranno il rapporto e Bilancio Sociale 2017 e tracceranno una panoramica sullo stato del settore aereo, in relazione alle ...

L'Italia invade Central Park : il 3 giugno corsa per celebrare la Festa della Repubblica : ... Genuardi si è detto "impaziente di vedere Central Park tingersi dei colori della nostra bandiera e siamo felici di commemorare la Festa della Repubblica [che cade il 2 giugno] celebrando lo sport ...

Scorpacciata di fragole alpine in Val Venosta : il 23 e il 24 giugno 2018 si celebra la Festa : Crescono rosse e succose al cospetto dei ghiacciai dell’Ortles e tra la rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio, per diventare ingredienti golosi di canederli e marmellate. Le fragole, in Val Venosta, sono una specialità tutta alpina. Vengono coltivate a 1800 metri di altitudine, godendo delle giornate di sole Venostane e del clima mite che permette loro di maturarsi lentamente, acquisendo un sapore unico e riconoscibile. Per ...