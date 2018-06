oasport



(Di lunedì 4 giugno 2018) Nel primo tempo una buona Italia, poco concreta in zona gol. Formazione di Mancini che sblocca il risultato con Belotti, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Verdi ma l’attaccante del Torino viene pescato in fuorigioco. Tanti errori in fase di impostazione ma le occasioni per gli Azzurri sono tante: il “Gallo” vicinissimo alla marcatura al 32′ quando, imbeccato ottimamente da Insigne, si divora un gol già fatto. Qualche minuto dopo, sempre dal piede del calciatore del Napoli, l’Italia non trova la rete per pochissimo con il citato Verdi, che spara alto da posizione vantaggio. Sul finire della prima frazione sempre la punta del Bologna, servito ottimamente in profondità da Jorginho non è freddo solo davanti al portiere orange. Difesa tulipana decisamente “allegra” e italiani spreconi. Nella ripresa il ritmo è più basso e ...