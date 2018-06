Doveva essere la grande domenica di Valentino Rossi, partendo dalla pole tutti i suoi tifosi lo vedevano già ...

Campioni NBA 2019 – I favoriti dei bookmakers : ecco le quote per la prossima stagione : Il Westgate Las Vegas SuperBook ha rilasciato le quote dei possibili favoriti per la prossima stagione: ecco i possibili Campioni NBA 2019 per i bookmakers Mentre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si danno battaglia nelle Finals NBA, i bookmakers pensano già all’esito della prossima stagione. Il possibile addio di LeBron James, l’anno della consacrazione di diversi rookie, le nuove leve che entraranno nella lega e le aggiunte dalla ...

Padova : a Montegrotto incendio in legnaia - nessun ferito : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Alle 9.40 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romea, a Montegrotto Terme, nel Padovano, per l’incendio divampato sotto una tettoia adibita a legnaia. Il rogo ha coinvolto anche una bombola Gpl, poi esplosa: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova e Abano Terme con 4 automezzi e 14 operatori hanno spento le fiamme, che si erano già estese ...

Flax tax - Bagnai : "Nel 2019 per le aziende - nel 2020 per le famiglie" : Non sappiamo ancora chi sarà il sottosegretario all'Economia, ma tra i nomi più papabili c'è quello del parlamentare leghista Alberto Bagnai, che proprio oggi ha rivelato qualche dettaglio in più sulla flat tax prevista dal contratto di governo e sul modo in cui Lega e M5S intendono metterla in atto.Bagnai è stato ospite questa mattina di Agorà su RaiTre:Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di ...

Vibo Valentia : migrante ucciso - Martina : "vicenda tragica e inquietante - ora si faccia chiarezza" : Rabbia e tensione in Calabria, a San Ferdinando (VV), alla manifestazione di oggi organizzata per protestare contro l'omicidio di Soumaila Sacko, il giovane maliano che si batteva per i diritti dei lavoraratori stranieri impegnati nella Piana di Gioia, ucciso in circostanze tutte da chiarire nel Vibonese due giorni fa.Al grido di "giustizia” e "schiavi mai” un gruppo di migranti che abitano nella tendopoli di San Ferdinando in cui viveva ...

Matteo Salvini : "O l'Europa ci dà una mano o altre vie" : Poco dopo l'intervista concessa stamattina a RTL 102.5, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso su Facebook e Twitter l'intervista rilasciata al TG1, sempre stamattina, ribadendo per l'ennesima volta la propria posizione sui flussi migratori:Occorre BUONSENSO. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di “non profughi” non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a ...

Omicidio Desirée - la verità choc del padre : “Mia figlia uccisa per ordine di un pedofilo” : Dopo sedici anni dall'Omicidio di Desirée Piovanelli, la quindicenne uccisa dal branco nella Cascina Ermengarda a Leno (Brescia) suo padre annuncia la richiesta di riapertura del caso. Per Maurizio Piovanelli i tre minorenni condannati per l'Omicidio di sua figlia agirono per conto di un pedofilo dedito a festini a base di sesso e droghe con ragazze minorenni. "Dietro il delitto c'è un mandante che è sempre stato coperto".Continua a leggere

Padova : a Montegrotto incendio in legnaia - nessun ferito : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Alle 9.40 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romea, a Montegrotto Terme, nel Padovano, per l’incendio divampato sotto una tettoia adibita a legnaia. Il rogo ha coinvolto anche una bombola Gpl, poi esplosa: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova e Abano Terme con 4 automezzi e 14 operatori hanno spento le fiamme, che si erano già estese ...

The Americans sesta stagione in prima visione assoluta su FOX (Sky - 112) : THE Americans torna con la sesta e ultima stagione dal 4 giugno, in prima visione assoluta su FOX (Sky, 112) il lunedì alle 21:50. Quando 5 anni fa The Americans fu creata dall’ex dipendente della CIA, Joe Weisberg, la serie fu subito apprezzata dalla critica USA per l’accuratezza con cui raccontava la Guerra Fredda, un’epoca che sembrava ormai lontana allo spettatore. La sto...

Open d'Italia - Molinari chiude al 2° posto : Un ringraziamento particolare alla Regione Lombardia, la cui presenza con l'Assessore allo Sport e al Turismo Martina Cambiaghi, è un grande segnale di vicinanza delle istituzioni. Ci tengo a fare i ...

Calderoli contro Renzi - lasci il Senato : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Roberto Calderoli attacca Matteo Renzi che ha annunciato oggi di stare "fuori dal giro per qualche mese" per alcune conferenze all'estero. "Se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo - ha detto Calderoli -, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché è inaccettabile che Renzi faccia il turista con lo stipendio ...

Alessandra Appiano - Cristina Parodi e la straziante rivelazione : 'Quando discutevo con lei...' : Il mondo dello spettacolo sconvolto dalla morte di Alessandra Appiano , scomparsa domenica, probabilmente un suicidio nella clinica in cui era ricoverata per depressione. E al cordoglio si unisce anche ...

Storico doppio podio azzurro in Coppa del Mondo : trionfo di Steteff a Cagliari - 3° Uccellari : Mi è mancato qualcosina nel finale ma non ho nessun rimpianto: tornare sul podio in Coppa del Mondo e dividerlo con Delian che ha centrato un successo così importante è qualcosa di fantastico. Volevo ...

Spazio - TAS : contratto con ESA per missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...

Flat tax - il Pd contro Bagnai 'Sui redditi di impresa esiste già'. Fi 'Contratto disatteso' : ROMA. Un diluvio di critiche e di ironie. L' annuncio di Alberto Bagnai - parlamentare della Lega e possibile sottosegretario all'Economia - su tempi e modi di introduzione della Flat tax scatena irritazione, accuse e diverse battute. 'Nel 2019 la Flat tax scatterà solo per le imprese, l'anno successivo per le famiglie', è in ...