Roma – E’ stato festeggiato in Campidoglio il 74esimo anniversario della Liberazione di Roma. ...

YOUTUBE Gambero si stacca la chela per fuggire dalla zuppa : cuoco lo grazia : L'animale già bolliva quando è riuscito ad 'amputarsi' [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] una chela pur di sfuggire a morte certa ...

Giarre - rissa in chiesa durante la Prima Comunione. Intervengono i carabinieri : A scatenare la lite, tra due cognati sarebbero stati antichi rancori, [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] forse uno spintone ...

Rapina da 200 mila euro all'Ufficio Postale di Potenza : Due uomini - armati di pistola - hanno fatto stamani, a Potenza, una Rapina nell'ufficio Postale di via Messina. Il bottino - secondo quanto si è appreso - è di circa 200 mila euro. Nessuna persona è ...

Fal - nuovi orari vecchi problemi : treni in ritardo anche sui tempi di percorrenza allungati : nuovi orari, vecchi problemi. I pendolari che per gli spostamenti si servono delle Ferrovie Appulo lucane stanno inondando il gruppo facebook 'Fal le migliorare ' con messaggi di lamentale. Il motivo ...

Aumentati i furti in alloggio in Valle : In linea con l'andamento nazionale, i furti in abitazione denunciati ai carabinieri in Valle d'Aosta negli ultimi 12 mesi sono Aumentati dell'8,38% rispetto ai 12 mesi precedenti, in un contesto di ...

Foligno - falsi tassisti in stazione : 7mila euro di multa e sequestro del veicolo : Foligno multa per 7mila euro, ritiro della patente di guida, della carta di circolazione e sequestro del veicolo. E' quanto hanno comminato gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno a ...

Amelia - in manette due pusher : sequestrati più di due chili di hashish e 100 grammi di cocaina : Amelia E' su tutta la provincia che il Comando Provinciale di Terni, grazie all'azione costante dei militari dei Reparti dipendenti dalle Compagnie, mette in campo preziose risorse umane per infrenare ...

Maliano ucciso - tensione alla manifestazione in Calabria : tensione a San Ferdinando, in Calabria, nel giorno della mobilitazione decisa dopo l'omicidio di Soumaila Sacko, il 29enne Maliano. Un gruppo di migranti, provenienti dalla tendopoli nella quale ...

Le parole di Tiziano Ferro sulle famiglie gay : “Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile” : Anche Tiziano Ferro risponde al ministro Lorenzo Fontana a proposito delle sue dichiarazioni sulle famiglie arcobaleno. "Le famiglie arcobaleno? Non esistono", ha dichiarato il neoministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, scatenando l'indignazione da parte delle associazioni Lgbt, del mondo politico e non solo. Diversi sono i cantanti italiani che si sono espressi contro le sue dichiarazioni. Tra questi, il cantautore di Latina Tiziano Ferro, ...

Le migliori citazioni di Massimo Troisi : il ricordo a 24 anni dalla morte : Moriva oggi 4 giugno Massimo Troisi, esattamente 24 anni fa, nell'ormai lontano 1994. Il celebre attore napoletano, originario di San Giorgio a Cremano, venne colpito da un infarto miocardico durante il sonno, che gli costò la scomparsa prematura all'età di soli 41 anni. A Napoli, ed anche al di fuori, il comico non fu mai dimenticato, come dimostrano le attestazioni di affetto e di stima che piovono da ogni dove nel giorno dell'anniversario ...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, lunedì 4 giugno, alle ore 10.30, della Quarta Commissione consiliare permanente, che si riunisce fuori sede, in visita al Parco regionale della Lessinia, per esaminare, nell’ambito dell’att

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 6 giugno, alle ore 11.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per audire il ‘Comitato No alla Fusione, Si alla Collaborazione’, in ordine al Progetto di Legge della Giunta relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato 'Colbregonza', me

Fs : Officina nazionale Pontassieve - 150 anni di eccellenza (2) : (AdnKronos) - Un sito produttivo che rappresenta appieno l’anima delle Fs Italiane, coniugando allo stesso tempo esperienza e tradizione ma anche innovazione e sviluppo tecnologico. L’Officina nazionale Armamento di Pontassieve fa infatti parte dei vari siti produttivi attraverso i quali Rete Ferrov

Fs : Officina nazionale Pontassieve - 150 anni di eccellenza : Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Un’eccellenza ingegneristica da 150 anni al servizio delle ferrovie e del Paese. È questo il traguardo raggiunto dall’Officina nazionale Armamento di Pontassieve, celebrato oggi da Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Claudia Cattani