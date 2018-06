romadailynews

: 400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù: 400… - romadailynews : 400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù: 400… - speranzaviaggi : RT @speranzaviaggi: 17 Notti - Prezzo Finito a partire da € 5.400 a persona #ViaggioDiNozze #StatiUniti #USA e #Hawaii @EdenViaggi Per in… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) 400inper ledeial. Donazione dell’azienda fiorentina Best and Fast Change nell’ambito del progetto I4Children. Quattrocentoinper ledei bambinialgrazie alla donazione di Best and Fast Change. La società di cambiavalute di Firenze ha devoluto 10mila euro alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico di Roma nell’ambito del progetto I4Children che ha tra i suoi obiettivi proprio il sostegno e l’accoglienza ai familiari dei piccoli che vengono da fuori città per lunghe degenze. “Sostenere ilsignifica per noi entrare a far parte di una comunità davvero speciale – afferma l’amministratore unico di Best and Fast Change Fabrizio Signorelli –. Da sempre la nostra azienda è impegnata nella Responsabilità Sociale d’Impresa, con un’attenzione particolare al mondo ...