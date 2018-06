2 giugno | a Palazzo Lascaris Mozart e Hyden

2 giugno : a Milano Palazzo Marino aperto a pubblico : Milano , 31 mag. (AdnKronos) - In occasione della Festa della Repubblica, sabato 2 giugno , Palazzo Marino apre le porte ai visitatori. Dalle 10 alle 20, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali della ‘casa dei milanesi’. In particolare, fino alle 13, il perso

Genova - il 2 giugno se porti la Costituzione a Palazzo Reale - entri a 1 euro : Inoltre, alle 17:30, il Salone da Ballo ospiterà un incontro con Monica Penco , dottore di ricerca in Scienza politica all'Università di Pavia, per riflettere sull'articolo 9 della Costituzione : 'La ...

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav