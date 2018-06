: 16enne stuprata e in schiavitù 2 anni - TelevideoRai101 : 16enne stuprata e in schiavitù 2 anni -

Unaha trovato dopo duedi violenze il coraggio denunciare due coetanei che la costringevano a rapporti sessuali tenendola poi soggiogata con la minaccia di mostrare foto e video. Concorso in riduzione in,violenza sessuale di gruppo e cessione di droghe sono tra le accuse ai giovani, ora nell'istituto per minori di Casal del Marmo a Roma. E' stata un'amica della giovane a convincerla a parlarne ai Carabinieri. La mamma di lei non sapeva nulla.(Di lunedì 4 giugno 2018)