Zverev-Thiem il primo quarto di finale

Roland Garros – Thiem piega Nishikori al quarto set : sfida strepitosa con Zverev ai quarti : Dominic Thiem batte Kei Nishikori in 4 set ed accede ai quarti di finale del Roland Garros: il tennista austriaco affronterà Alexander Zverev Dopo la vittoria di Zverev si Khachanov nella sfida inaugurale della domenica degli ottavi di Finale del Roland Garros, tocca a Dominic Thiem staccare il pass per i quarti di finale dello Slam francese. Il tennista austriaco, attualmente numero 8 del ranking mondiale maschile, ha avuto la meglio sul ...

Ottavi al Roland Garros : Zverev trema - ma c'è e trova Thiem! Ok la Keys : donne - Madison Keys, numero 13 del mondo, è la prima qualificata ai quarti di finale del Roland Garros. La 23enne americana ha battuto in due set , 6-1 6-4 lo score in 65 minuti, la romena Mihala ...

Roland Garros 2018 : Zverev e Thiem ai quarti. Le partite degli ottavi in diretta live : Giornata di ottavi di finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione. Sono quattro i match del tabellone maschile in programma. Il più atteso, ovviamente, è quello che vede opposto Marco ...

Ottavi al Roland Garros : Zverev trema - ma c'è! Ok Keys - ora Thiem-Nishikori : A seguire un super ottavo di finale, che vedrà di fronte l'austriaco Dominic Thiem , attuale numero 8 al mondo, e il giapponese Kei Nishikori, che sta risalendo dopo la lunga pausa forzata per ...

Ottavi al Roland Garros : subito Zverev - poi Thiem e Djokovic : donne - Il tabellone femminile aspetta nell'ultimo match di giornata la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, che se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, numero 14 Wta e senza alcun ...

Thiem si complimenta con Berrettini - Sascha Zverev ci scherza su : Non che lui abbia molti metri di paragone visto che è da sempre seguito dal padre e l'esperienza con l'ex n.1 al mondo Ferrero non si è conclusa proprio benissimo." L'allenatore è la persona che ti ...

Roland Garros - Cecchinato agli ottavi - mentre si arresta con Thiem il sogno di Berrettini. Avanti anche Zverev e Verdasco : Il serbo, numero 22 del mondo e 20 del seeding, batte lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 13 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-7 , 6-8, , 7-6 , 7-4, , 6-2 in tre ore e ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile. Novak Djokovic avanza - si salvano al quinto Zverev - Dimitrov e Nishikori. Thiem fermato dal buio : È stata una giornata ricca al Roland Garros oggi nel tabellone maschile. Non ci sono state eliminazioni di lusso, ma il divertimento e il pathos non sono mancati. Non nel caso di Novak Djokovic, che si è liberato in tre set dello spagnolo Jaume Munar, che solo nel primo set è riuscito ad impensierire il serbo portandolo fino al tie-break. Non è ancora il miglior Nole, ma la sensazione è che le certezze stiano pian piano ritornando con ...

Roland Garros 2018 : analisi tabellone maschile. Un’autostrada per Rafa Nadal. Parte bassa affollata : che quarto tra Thiem e Zverev! : Domenica 27 maggio prenderà il via la 122esima edizione del Roland Garros, il secondo Slam stagionale. Sulla terra battuta di Parigi la caccia è ovviamene a Rafael Nadal, signore del rosso e vincitore lo scorso anno del decimo titolo, battendo in finale Stan Wawrinka. Tutto sembra apparecchiato per un nuovo trionfo del maiorchino, soprattutto se si guarda il tabellone, dove le insidie per il numero uno del mondo sono davvero poche. Per un ...

Tennis - Fognini batte Thiem! Berrettini cede a Zverev : Berrettini stop - Matteo Berrettini gioca una gran partita, ma deve lasciare strada ad Alexander Zverev, campione in carica degli Internazionali e numero 3 al mondo: 7-5 6-2 il punteggio finale in un'...

Zverev trionfa a Madrid : Thiem va ko in finale : Madrid - Alexander Zverev fa suo il 'Mutua Madrid Open', quarto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro, che si è chiuso oggi sui campi della Caja Magica. Al 21enne ...