Zamp Art | a Messina il primo festival ' con la coda'

Zamparini valuta futuro Tedino : “così non si va da nessuna parte” : “Con la squadra vista ieri sera sicuramente ti cadono le braccia e non si va da nessuna parte. Io non ho dormito tutta la notte e sto ancora riflettendo sulle decisioni da prendere, non è possibile in questa situazione andare ad affrontare le ultime partite e i playoff se non andremo direttamente in serie A”. Maurizio Zamparini si esprime così all’indomani della brutta sconfitta del Palermo sul campo del Venezia che fa ...