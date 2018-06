Yoku’s Island Express | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 3 giugno 2018) Dopo Detective Gallo e Super Sportmatchen, vogliamo parlarvi dell’ultimo titolo che recensiremo per voi quest’oggi, si tratta di Yoku’s, su gentile concessione del Team 17. Yoku’sYoku’sè uno di quei giochi dove un’ idea semplice corredata con un comparto grafico colorato, funziona ed è in grado di attirare l’attenzione dei videogiocatori, per tale motivo abbiamo deciso che meritasse un posto speciale sul nostro portale. Il titolo fonde il platform al flipper, garantendo ore e ore di puro divertimento ed originalità. Nel gioco siamo chiamati a controllare un piccolo scarabeo di nome Yoku, il quale dovrà sostituire il postino locale dell’isola di Mokumana. L’isola è popolata da creature di ogni tipo, alberi parlanti ed ...