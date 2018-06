Vueling | volo Catania-Fiumicino | odissea in aeroporto per 190 passeggeri

Vueling - volo diretto Alghero-Barcellona : Teleborsa, - Alghero e Barcellona sono ora collegate da Vueling con 2 voli diretti settimanali. E' la prima volta che la città del Nord-Ovest della Sardegna e il capoluogo della Catalogna, legate da ...

Vueling : inaugura primo volo Alghero- Barcellona : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Vueling ha operato oggi per la prima volta in assoluto il volo di collegamento tra Alghero e la capitale Catalana, dando così il via alla stagione estiva 2018. Il volo sarà operato con 2 frequenze settimanali e metterà a disposizione dei passeggeri in partenza dalla città sarda più di 20.000 posti disponibili. ‘Oggi per Vueling è stata una giornata importante”, ha dichiarato Alexander ...

Vueling : inaugura primo volo Alghero- Barcellona (2) : (AdnKronos) – Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni ...