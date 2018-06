Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam | l’Italia sfida

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018)Italia-Serbia apre ladiGiornata di allenamento per la nazionale italiana, sbarcata ieri a, sede di gioco del quarto round della. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta laolandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti troveranno sulla propria strada: Serbia (5 giugno, ore 16.30), Olanda (mercoledì 6 giugno, ore 19.30) e Repubblica Dominicana (giovedì 7 giugno, ore 16.30). Le prime due gare saranno tramesse in differita da Raisport + Hd (5/6 alle ore 22.35, 7/6 alle ore 00.40) e in diretta su streaming su Rai Sport Web, mentre l’incontro con la Repubblica Domenicana andrà in diretta su Raisport + Hd (ore 16.30) e streaming su Rai Sport Web. Nella classifica ...