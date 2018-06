Volley | Nations League 2018 | l’Italia travolge l’Iran | persiani al tappeto! Accademia

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran in DIRETTA. 3-0 - trionfo totale degli azzurri! Pronto riscatto e quarta vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica formazione persiana: serve la vittoria a tutti i costi per riscattarsi dopo il clamoroso scivolone di ieri contro il Canada e per avvicinarsi alla Final Six della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini devono ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran in DIRETTA. 2-0 - dominio totale degli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica formazione persiana: serve la vittoria a tutti i costi per riscattarsi dopo il clamoroso scivolone di ieri contro il Canada e per avvicinarsi alla Final Six della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini devono ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran in DIRETTA. 1-0 - gli azzurri si portano avanti col cuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica formazione persiana: serve la vittoria a tutti i costi per riscattarsi dopo il clamoroso scivolone di ieri contro il Canada e per avvicinarsi alla Final Six della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini devono ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran in DIRETTA. Gli azzurri devono ripartire - caccia alla vittoria coi persiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica formazione persiana: serve la vittoria a tutti i costi per riscattarsi dopo il clamoroso scivolone di ieri contro il Canada e per avvicinarsi alla Final Six della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini devono ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia si arrende al Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Prima battuta d'arresto per l' Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera , notte italiana, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-25, ...

Volley Nations League : Italia-Canada 1-3 : ANSA, - ROMA, 2 GIU - Prima battuta d'arresto nella Volleyball Nations League per l'Italia, che la scorsa notte a San Juan , Argentina, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-...

Volley - Nations League 2018 : Italia - rialzati subito! Gli azzurri sfidano l’Iran - ripartenza da brivido coi persiani : La sconfitta contro il Canada pesa tantissimo sul morale dell’Italia che non si aspettava di crollare contro i nordamericani a San Juan (Argentina) nella quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo le tre vittorie da urlo ottenute lo scorso weekend, gli azzurri si erano presentati con l’obiettivo di infilare subito il poker per avvicinarsi alla Final Six e invece sono incappati in un cocente ko che rimescola ...

Volley Nations League : Italia-Canada 1-3 : ANSA, - ROMA, 2 GIU - Prima battuta d'arresto nella Volleyball Nations League per l'Italia, che la scorsa notte a San Juan , Argentina, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-...

Volley - Nations League 2018 : quarta giornata - risultati e classifica. Polonia travolge Francia - Russia e Brasile facili - sudata USA : Si è conclusa la quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia si è purtroppo dovuto arrendere al Canada ma è in piena corsa per accedere alla Final Six, la Polonia ha surclassato la Francia e si è portata in testa alla classifica generale. Di seguito tutti i risultati e la ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada 1-3 - le pagelle degli azzurri. Serata nera - squadra irriconoscibile : si salvano in pochi : L’Italia è stata sconfitta dal Canada ed è così incappata nella prima sconfitta nella Nations League 2018 di Volley maschile dopo aver infilato tre vittorie consecutive. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a San Juan (Argentina). IVAN ZAYTSEV: 6. Il migliore in campo in casa Italia ma è lontano dai suoi standard, commette qualche errore di troppo e la sua grinta non basta per tenere a galla la squadra. Lo Zar ci mette ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia sconfitta dal Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Brutto passo indietro della nazionale di Blengini che a San Juan , Argentina, , nella prima partita, del secondo week end di Volleyball Nations League si fa battere nella notte ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Iran (2 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi sabato 2 giugno si gioca Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri torneranno in campo dopo aver sfidato il Canada e affronteranno i temibili persiani in una partita da vincere a tutti i costi per avvicinarsi alle Final Six della competizione internazionale. I ragazzi di Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...