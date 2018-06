Volley | grande festa a Cagliari per Gioca Volley S3 in Sicurezza

Volley : Superlega - Stephén Boyer grande investimento per Verona : La Superlega italiana è riconosciuta in tutto il mondo per il suo altissimo livello, è un sogno essere in grado di evolversi in un campionato così, giocare con e contro squadre e giocatori di ...

LIVE Italia-Serbia - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 1-0 - grande avvio degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo gli azzurri sfideranno i padroni di casa nell’ultimo incontro del trittico nei Balcani: la nostra Nazionale, dopo il successo sulla Germania e l’impresa contro il Brasile, va a caccia della terza vittoria consecutiva ma di fronte si troverà una formazione di assoluto spessore tecnico che cercherà di ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia dei Leoni - i guerrieri surclassano il Brasile! Vinta la grande Classica - azzurri ai vertici : Dei veri Leoni hanno sbancato Kraljevo, hanno messo sotto i Campioni Olimpici, hanno vinto la solita battaglia campale contro i rivali più agguerriti, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e hanno trionfato con pieno merito dopo 141 tiratissimi minuti di gioco, al termine di un incontro altamente spettacolare e intenso che ha rinnovato la tradizione della grande Classica della pallavolo moderna. L’Italia ha annichilito il Brasile, ...

Volley - Nations League 2018 : Zaytsev e Juantorena - bentornati! Lo Zar e la Pantera ritrovano l’azzurro - l’Italia sogna in grande : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations League ...

Volley : la Lega Femminile e GICAM uniti per un grande progetto : La Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM di nuovo insieme con il progetto ‘Mano nella mano’: dal 2 al 9 giugno le più grandi star saranno in Uganda con l’equipe del Prof. Lanzetta Sarà presentata ufficialmente venerdì 18 maggio, nell’affascinante cornice del Samsung District, a Milano, la nuova missione in Uganda di Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano). Per il ...

Volley : Champions League - la Lube sfiora soltanto la grande impresa : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - ZENIT KAZAN 2-3 , 27-29, 25-18, 25-23, 23-25, 15-17, - CUCINE Lube CIVITANOVA: Juantorena portuondo 8, Sander 15, Christenson 3, Stankovic 19, Sokolov 29, Cester ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia - serve l’impresa! Battere lo Zenit Kazan per volare in Finale e sognare il Grande Slam : Perugia non vuole smettere di sognare e cerca di realizzare il Grande Slam. I Block Devils dopo aver vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana (battendo sempre Civitanova in Finale) puntano al mitologico filotto delle stelle ma dovranno davvero superarsi nella Final Four di Champions League che andrà in scena nel weekend del 12-13 maggio alla Basketball Arena di Kazan. Davanti ai 7000 spettatori della bolgia russa, i Campioni ...

Volley : Zaia - scudetto a Imoco grande impresa sportiva ma anche umana : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - “Ogni aggettivo non renderebbe l’idea. Per questo dico solo che, da veneto e appassionato di sport, sono orgoglioso dell’Imoco e grato a queste ragazze, ai loro tecnici, alla loro società, non da oggi modello virtuoso in Italia e non solo, con la prima squadra e con un

Beach Volley - World Tour 2018 Langkawi. E’ “Grande Russia” anche in Malesia : Due coppie in semifinale anche in Malesia, dopo il dominio in campo maschile nel torneo 4 Stelle di Xiamen. La Russia continua a stupire e strabiliare nel World Tour di Beach volley e, nel torneo 1 Stella di Langkawi che oggi ha vissuto una giornata decisiva per la definizione della “top four” maschile e femminile, piazza una coppia maschile e una femminile in semifinale con buone possibilità di arrivare fino in fondo. Per il resto ...

Il grande Volley torna a Reggio Calabria : cresce l'attesa per Italia-Australia : ...in questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà " Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che ...

Volley - Europei U18 2018 – L’Italia parte alla grande - Ucraina sconfitta 3-0 : Tommaso Stefani scatenato : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U18 di Volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto l’Ucraina per 3-0 (25-17; 25-22; 25-15) in appena 66 minuti di gioco. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno dimostrato tutta la loro superiorità nei confronti di Uryvkin e compagni. A fare la differenza uno scatenato Tommaso Stefani, autore di 20 punti (60% in attacco, 2 muri e 3 aces). Ottima prestazione anche del ...

Volley : Play Off - Perugia in semifinale con il cipiglio della grande : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - BUNGE RAVENNA 3-0 , 25-19, 25-18, 25-23, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 7, Podrascanin 4, Atanasijevic 20, Berger 11, Anzani 5, Cesarini , L, , ...