Volete provare MIUI 10? Ecco come farlo su Xiaomi MI MIX 2 2S | Mi 6 e Redmi Note 5 Pro

Volete provare Mario Tennis Aces prima dell'uscita? In arrivo una demo gratuita e un torneo online : Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch (in uscita il 22 giugno) potranno gustare in anteprima un po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno, come descritto nel nuovo trailer pubblicato dalla grande N.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Gli aspiranti Tennisti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili - ...