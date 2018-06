Volete acquistare PlayStation VR?

eurogamer

(Di domenica 3 giugno 2018) Ci sono alcuni prodotti che difficilmente vanno incontro a grandi sconti o a offerte degne di questo nome. Proprio per questo motivo una variazione di prezzo di questo tipo perVR non può che attirare l'attenzione di tutti coloro che stanno pensando a un eventuale acquisto.Attualmente la periferica è scontata del 17% su Amazon, uno sconto che si traduce in ben €50 risparmiati. Vale la pena segnalare che si tratta della versione in bundle conCamera e il gioco VR Worlds. Per sfruttare l'offerta vi basta utilizzare il link qui di seguito:Read more…