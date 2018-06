Viva gli ex sposi! Alessia Marcuzzi testimone di nozze della nuova moglie di Inzaghi

Meglio cantare con Klopp che piangere con Karius. Viva il calcio da motherfucker : Londra. Non posso che stare con quel maledetto tedesco di Jürgen Klopp. L’allenatore del Liverpool è stato filmato all’alba del giorno successivo all’abominevole sconfitta in finale di Champions League mentre cantava, abbracciato ad alcuni tifosi: “Abbiamo visto la coppa da vicino, il Real Madrid ha

Sara Tommasi racconti gli anni bui : “Sono Viva per miracolo” : Sara Tommasi racconta il suo passato difficile e quella malattia che stava per ucciderla, portandola dritta all’inferno. In un’intervista al settimanale Vero, la showgirl ha ripercorso i momenti più duri della sua esistenza, segnata da una patologia che l’ha portata a rischiare la vita, fra droghe, eccessi e persino dei video hard. “Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno – ha ricordato -. Oggi tutto ...

Sara Tommasi "Viva per miracolo" : la showgirl racconta gli anni più bui : Sara Tommasi, dopo essere stata intervistata a Le Iene qualche giorno fa, è tornata a raccontare gli anni più difficili della sua vita in un'intervista a Vero. La showgirl ha raccontato di essere affetta da una...

Sanremo - salma bloccata 4 mesi dalla burocrazia : per la cremazione serViva l'ok della moglie in coma : Coppia piemontese intossicata dal monossido a Capodanno. Vane le richieste delle figlie, solo la morte della donna sblocca l'impasse: oggi i funerali della...

Sanremo - salma bloccata per 4 mesi all'obitorio : per la cremazione serViva l'ok della moglie in coma : Coppia piemontese intossicata dal monossido a Capodanno. Vane le richieste delle figlie, solo la morte della donna sblocca l'impasse

25 ANNI FA/ Da Wojty'a a don Puglisi - è la fede Viva non le regole a battere la mafia : Il 9 maggio 1993 il Papa lanciò da Agrigento un grido accorato, raccolto dalla Chiesa siciliana: solo una fede vissuta cambia il volto della società.

25 ANNI FA/ Da Wojtyla a don Puglisi - è la fede Viva non le regole a battere la mafia : 25 ANNI fa, quando Papa Wojtyla lanciò da Agrigento il suo grido per la conversione dei mafiosi, molti giornalisti accreditati avevano lasciato la Valle dei Templi. GIUSEPPE DI FAZIO(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 06:08:00 GMT)BEATO Puglisi/ Il postulatore della causa: con l'educazione toglieva i bambini a Cosa nostra, int. a V. BertoloneCHIESA E mafia/ Attenti ai pm che vogliono "riscrivere" il Vangelo, di F. Inguanti

Casale degli Estra al RodaViva di Cava de' Tirrreni : 'Liberamente' è uno spettacolo concepito e interpretato da Giulio Casale, compositore e cantante fin dai tempi degli Estra da lui fondati. È un concerto , domani alle 21,30 al Rodaviva, che prevede ...

Funerali di Pamela - la famiglia chiede giustizia | La mamma : “Ti hanno massacrata - ma tu sei Viva” : Funerali di Pamela, la famiglia chiede giustizia | La mamma: “Ti hanno massacrata, ma tu sei viva” Funerali di Pamela, la famiglia chiede giustizia | La mamma: “Ti hanno massacrata, ma tu sei viva” Continua a leggere

Pamela - anche la sindaca Raggi ai funerali - la madre : “Massacrata ma Viva”/ Ora la famiglia vuole giustizia : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:22:00 GMT)

Funerali di Pamela - la famiglia chiede giustizia - La mamma : 'Ti hanno massacrata - ma tu sei Viva' : Il saluto della mamma - "Il paradiso - ha detto ancora durante la celebrazione Alessandra Verni, madre della giovane assassinata - non tutti se lo possono permettere. E tu sei viva, alla faccia di ...

“Gli serViva una lezione”. Erano due bimbi Vivaci - come tanti scappavano da tutte le parti - ma non potevano immaginare tanta cattiveria. Proprio dalla loro madre : una fine orribile : “scappavano sempre dalla macchina, così li ho chiusi dentro per dargli una lezione”. Con queste parole Cynthia Marie Randolph ha giustificato alle autorità la morte dei suoi due figli, un bimbo e una bimba, lasciati soli dentro l’auto chiusa sotto il sole rovente e ritrovati senza vita nel vialetto di casa. Quel giorno le temperature avevano raggiunto i 36°. Consapevole di ciò, Cynthia Marie Randolph, una donna americana di 25 anni, ha ...

Orgoglio ginger : Viva i capelli rossi : Non sempre chi nasce con i capelli rossi è felice del proprio «dono» (una rarità, se si considera che i rossi naturali rappresentano solo il 6 % della popolazione mondiale, con picchi tra Irlanda, Australia e Scandinavia). Eppure il rosso è una nuance di capelli estremamente affascinante, proprio perché non comune: dal rosso bronzo super chic ed elegante di Julianne Moore a quello miele caramellato di Emma Stone – rossa «per finta», dal ...

Gli sviluppatori di Get Even annunciano il surVival horror Chernobylite : Lo sviluppatore The Farm 51, che probabilmente ricorderete per Get Even, ha annunciato il suo prossimo progetto, un survival horror ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl, Chernobylite. Si tratterà di un gioco che porrà l'accento su tematiche come "cospirazione, orrore, sopravvivenza, amore e ossessione". Il team responsabile ha passato molto tempo nella Zona di Esclusione "raccogliendo tutti i dati ...