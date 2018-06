Violenza e ancora violenza | nell' anima | nel corpo | nei gruppi sociali

Napoli - ancora Violenza : aggredito infermiere al Cardarelli - calcio nelle parti basse e schiaffi : Notte di violenza all'ospedale Cardarelli, tra le mura del reparto di Chirurgia 1 dove si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di un infermiere. Il sanitario napoletano di 53...

Violenza - fame e carestia dietro i bambini soldato. E nel Sud Sudan in 19mila sono ancora reclutati - : Molti di loro vivono nel Sud Sudan, uno Stato dove «la cessazione delle ostilità è una finzione, il processo di pace finora non ha prodotto niente, l'economia è collassata, le persone vanno incontro ...

Gb - ancora Violenza giovanile : ferito ragazzo a Manchester : Gb, ancora violenza giovanile: ferito ragazzo a Manchester Gb, ancora violenza giovanile: ferito ragazzo a Manchester Continua a leggere

Gb : ancora Violenza giovanile - ferito ragazzo a Manchester

Ancora Violenza a Milano : straniero aggredisce anziana : Milano capitale della paura: dal 1999 non c'era più stata una tale ondata di violenza, soprattutto commessa da stranieri.Ma l'ennesima aggressione è avvenuta ieri, in pieno giorno nel centro di Milano. Intorno a mezzogiorno, infatti, un'anziana donna è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un 34enne, di nazionalità gambiana, ma originario della Sierra Leone. Il tutto è avvenuro in piazza San Marco, nella centralissima zona di ...

“Ti devono stuprare”. Minacce choc in rete contro la fidanzata del calciatore della nostra Serie A. I tifosi impazziti vomitano in rete un odio senza senso : cattiverie infinite - frasi orribili. Il motivo di tanta Violenza è ancora più folle : C’è chi alla fine di una partita di calcio persa dalla propria squadra del cuore prova a consolarsi con la classica birra al pub, sfogando la frustrazione con quattro chiacchiere in compagnia degli amici. Chi si chiude in casa, isolandosi da tutto e da tutti. E chi proprio non riesce ad accendere il cervello, lasciandosi andare alle più becere reazioni rigorosamente social. Un po’ quello che è successo a qualche ...

Ancora Violenza a Napoli - sparatoria sul lungomare : Dopo il tentato furto di un motorino. Investigatori cercano di ricostruire i motivi del fatto avvenuto in mezzo alla gente, tra scene di panico e fuggi fuggi generale -

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su cosa ne pensano gli italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Dopo Rihanna - Chris Brown allunga ancora le mani su una donna - foto - : 'Nessuna Violenza - uno scherzo' : Il volto di Rihanna tumefatto per le percosse del fidanzato fece il giro del mondo ed è inevitabile che anche il nuovo episodio faccia discutere proprio perché l'opinione pubblica non ha dimenticato ...