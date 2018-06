VIDEO MotoGP | GP Italia 2018 | gli highlights della gara del Mugello Assolo di Jorge

MotoGp – Semafori spenti al Mugello : il VIDEO della partenza del Gp d’Italia : Jorge Lorenzo subito in testa: il VIDEO della partenza del Gp d’Italia, è subito spettacolo al Mugello Al termine di un Inno di Mameli da brividi e dopo lo spettacolo delle Frecce Tricolore sulla pista del Mugello, i Semafori si sono spenti finalmente sulla pista italiana per dare ufficialmente il via al Gp d’Italia. Valentino Rossi, in pole, è stato subito superato da Jorge Lorenzo, che si è portato in testa alla corsa. Subito un ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming VIDEO TV8 e SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Italia 2018 MUGELLO: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno). Nella parte centrale della gara del MUGELLO si forma un quartetto tutto italiano all'inseguimento di Lorenzo: Dovizioso, Iannone, Rossi e Petrucci danno la caccia al maiorchino che continua a condurre, il Dottore di Tavullia non riesce a fare di meglio per colpa di una Yamaha che anche oggi ...

Diretta MotoGp Mugello 2018/ Streaming VIDEO SKY e TV8 - gara live : via al warm-up! : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi, podio e vincitore del sesto Gran Premio stagionale (oggi domenica 3 giugno)

MotoGP - Mugello 2018. Rossi devastante al Mugello : 1 : 46.208 - rivivi la sua pole record. VIDEO : Semplicemente favoloso. Valentino Rossi è tornato, e con un giro velocissimo in 1:46.208 ha conquistato la pole position per il GP d'Italia al Mugello . Che sul weekend di Valentino ci ...

MotoGp – Pilota cosciente : il VIDEO della paurosa caduta di Michele Pirro al Mugello : Le immagini del violento impatto di Michele Pirro nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: la caduta del collaudatore Ducati Grande paura questo pomeriggio al Mugello: a far allarmare appassionati, piloti e staff è stata una spaventosa caduta di Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Un terribile volo per il collaudatore Ducati, al Mugello grazie ad una wild card che ha messo in ...

