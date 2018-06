VIDEO Jeffrey Herlings tocca Antonio Cairoli! Manovra brutale e contatto fatale | il

oasport

(Di domenica 3 giugno 2018)Cairoli eerano in piena bagarre per la vittoria nella gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018, prova valida per il Mondiale MXGP 2018. Mancavano due giri al traguardo, il siciliano difendeva la prima piazza ma è stato attaccato duramente dall'olandese e poi i due sono entrati in: unamolto dubbia da parte del leader della classifica generale che ha portato alla caduta del siciliano. Tony si è rialzato e ha chiuso in seconda posizione. Di seguito ildeltra Cairoli ednella gara-1 del GP di Gran Bretagna 2018.