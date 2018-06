Video Fortitudo Bologna Casale Monferrato 79-45 | highlights della partita Basket A2

Diretta / Fortitudo Bologna Casale streaming Video e tv : in stagione regolare - orario (semifinale A2 gara-3) : Diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A2. La Novipiù è avanti 2-0 nella serie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Video / Casale Monferrato Fortitudo Bologna - 82-79 - : highlights della partita - Basket A2 - semifinali gara 2 - : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna , 82-79 , highlights della partita , valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei Basket Serie A2.

Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna (82-79) : highlights della partita (Basket A2 - semifinali gara 2) : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato finale 82-79): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei basket Serie A2.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:36:00 GMT)