Un giovane maliano èe due suoi amici sono rimasti, raggiunti dadia San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Al momento non si sa chi sia stato a sparare. Sul caso indagano i carabinieri, ma dalle prime ricostruzioni sembra che i tre ragazzi-la vittima aveva 29 anni- stessero per compiere un furto. I tre giovani, migranti, vivevano nella tendopoli di San Ferdinando, dove soggiornano i braccianti impegnati nei campi della piana di Gioia Tauro.(Di domenica 3 giugno 2018)