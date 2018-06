Vibo Valentia | spari contro tre migranti | uno di loro non ce l' ha fatta

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Un migrante è morto e altri due suoi amici extracomunitari sono stati feriti da colpi di fucile sparati ieri sera in provincia di, in Calabria. Il giovane uomo, originario del Mali non ce l'haed è morto durante la notte nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria.Sacko Soumayla era il suo nome e aveva 29 anni. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un bivio per la frazione "Calimera" del Comune di San Calogero, nelnese. È ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma sembra che i tre si trovassero nella zona per compiere un furto quando sono stati colpiti dai proiettili. Ancora non è stato dato un volto all'autore del gesto. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Tropea. I trevivevano nell'area della tendopoli di San Ferdinando, un Comune in provincia di Reggio Calabria, in cui soggiornano i braccianti impegnati nei ...