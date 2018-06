Vibo Valentia | colpi di fucile contro migranti | un morto Ipotesi vendetta dopo un furto

Vibo Valentia - colpi di fucile contro migranti : un morto : Sparatoria ieri sera a San Calogero in provincia di Vibo Valentia . Un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla , è morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile , sparati da ignoti. Stranieri ...

Vibo Valentia - si è costituito l’uomo ricercato per due omicidi e un ferimento : Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese, ha ucciso due persone e ne ha ferita un’altra. Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno portato in caserma, dove è stato interrogato dal pm della Procura di Vibo Valentia Concettina Iannazzo. Nel corso dell’interrogatorio ...

Sparatoria nel Vibonese : il pluriomicida si è costituito nel carcere di Vibo Valentia : Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese, ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra.Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno condotto in caserma, dove è stato sottoposto d interrogatorio da parte del pm della Procura della Repubblica di Vibo ...

Si è costituito l’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone nell’area di Vibo Valentia : Nella notte tra il 14 e il 15 maggio si è costituito a Vibo Valentia, in Calabria, l’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone e ne ha ferite altre tre in alcune sparatorie. L’uomo si chiama Francesco Olivieri, ha The post Si è costituito l’uomo che l’11 maggio ha ucciso due persone nell’area di Vibo Valentia appeared first on Il Post.

