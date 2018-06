Venezia Perugia Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : stasera Cittadella - Bari e Venezia - Perugia : Dopo le polemiche che lo hanno accompagnato in questi ultimi giorni dunque sarà Cittadella - Bari in programma stasera Domenica 3 Giugno, ore 18.30, allo stadio Tombolato, a inaugurare la post season della Serie B Conte.it 2017/2018. Il secondo match poche ore dopo (ore 21) al Pierluigi Penzo fra <strong...

Probabili Formazioni Venezia-Perugia Play Off Serie B 3-6-2018 : Le Probabili Formazioni di Venezia-Perugia, Quarti Finale Play Off Serie B , 3 Giugno 2018, ore 21:00. Zigoni vs Cerri, la sfida ha inizio. Dopo il rinvio deciso dalla Lega a causa della vicenda-Bari, domani pomeriggio si giocherà uno dei Play-Off di questo campionato di Serie B 2017/2018, valido per i quarti di finale. Stiamo parlando del match tra Venezia e Perugia, con i padroni di casa di Filippo Inzaghi, squalificato, che proveranno ...