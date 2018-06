Veneto e Friuli | il 7-9 giugno grande esercitazione di protezione civile

meteoweb.eu

: Addetto/a alla gestione corsi di formazione - lavoropadova1 : Addetto/a alla gestione corsi di formazione - RdtRadioStation : La simpatia di Antonello Gherardi in onda tra pochissimi istanti su RDT Radio Station e in 'radiovisione' sul Canal… - ViaCialdini : #wine #Bertani e il #piacere di stare #insieme dalla #Toscana #Veneto e #Friuli -

(Di domenica 3 giugno 2018) L’assessore all’ambiente e alladella Regione delha presentato a Latisana (Ud) lainternazionale didenominata “Neiflex”, in programma la prossima settimana, tra il 7 e il 9, lungo i fiumi Livenza e Tagliamento, traV.G. “Un’improntata sulla gestione del rischio da alluvione – spiega l’assessore –, basata su uno scenario che prevede l’inondazione dei due principali fiumi che interessano l’area orientale del. Come Regione saremo protagonisti con nove Comuni e oltre 400 volontari”. “Un’attività importante per testare uomini e mezzi – prosegue l’assessore – ma anche per verificare la collaborazione tra Enti. Infatti, come spesso sottolineo e come dimostra questa, è necessario che i territori sappiano cooperare indipendentemente dalla loro appartenenza, in quanto ...