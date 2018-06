Vela – Campionato Italiano J24 | la Superba si conferma tricolore

sportfair

(Di domenica 3 giugno 2018) LasiJ24. Appuntamento alla FragliaRiva dal 24 al 31 agosto per il mondiale di classe Bel finale alJ24, il monotipo a chiglia più amato e diffuso al mondo, organizzato dalla FragliaRiva da giovedì scorso a domenica 3 giugno: il tutto si è deciso con le ultime regate disputate la domenica mattina con un vento da nord dai 12 ai 16 nodi, che – come sembrava dai punteggi della vigilia – han rivoluzionato parte del podio. La vittoria assoluta, sebbene con 1 solo punto di vantaggio, è andata all’imbarcazione timonata da Ignazio Bonanno in gara per i colori del Centro Velico di Napoli della Marina Militare insieme a Simone Scontrino, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo Branciforte: “La” si è aggiudicata così per il secondo anno consecutivo il titoloJ24 (quinto totale), con un’ultima giornata ...