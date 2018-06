Vaticano e fotografia | l’arte torna a essere su commissione E non c’è niente di male

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) Michelangelo quando scolpì il Mosè o dipinse la Cappella sistina non lo fece perché “c’ho un progetto”, ma perché il Papa glielo chiese (Chiesa/chiese) in qualità di committente.è stata per secoli una questione di committenze e se non era per la Chiesa era per sovrani, nobili e alto borghesi. Potere e denaro. Anche i massimi maestri, per i quali noi oggi affolliamo i musei o facciamo code nelle mostre temporanee, erano artisti al servizio di qualcuno. Quel concetto di “creatività artistica” sembra molto distante, da questo punto di vista, rispetto a un oggi in cui la consideriamo (da poveri illusi) libera e anarcoide. Distante la è, ma forse ancora meno libera di allora, giacché le regole di mercato (e che mercato, quello del!) sono oggi ferree nel rispondere alla regola del profitto. I nuovi regnanti sono galleristi, collezionisti, critici o committenti commerciali. Detto ...