Vacanze ecosostenibili | risparmiare rispettando l’ambiente è possibile Vi spiego come

(Di domenica 3 giugno 2018) Le scuole finiscono, le famiglie vanno in vacanza, le autostrade si intasano di auto e il mare di plastica. Ma se volete rendere le vostrepiù ecologiche e sostenibili, se credete che il turismo non è in contrapposizione con la natura, ecco qualche consiglio! In primo luogo scegliete destinazioni raggiungibili in treno o bus o con intermodalità (treno+bici o treno+trekking). Le mete non mancano, sia in Italia sia all’estero e sono ben riassunte nel sito di turismosenz’auto. Qualche idea? Per cominciar bene l’estate, venite al raduno Famiglie senz’auto che si terrà a Bologna, presso la Dynamo Velostazione il 9 giugno: condivisione di esperienze, workshop per grandi e piccini, biciclettata/passeggiata lungo il Navile. L’evento è gratuito e aperto a tutti anche a chi “vorrebbe ma non può” vivere senz’auto. Altre belle mete raggiungibili senz’auto sono il Renon, Alto Adige, regione ...