Unda turismo con 4 persone ato ieri davanti alla costa di Long Island, a New York: lo ha reso noto il capitano Kevin Reed della guardia costiera,aggiungendo che sono stati recuperati i corpi di due persone L', unPa31, èto verso le 15:00 (le 21:00 in Italia), quando nella zona si abbatteva un violento temporale. I soccorsi sono impegnati nelle ricerche degli altri due passeggeri, per ora dati per dispersi, anche gli equipaggi di pescherecci che operano in quella zona.(Di domenica 3 giugno 2018)