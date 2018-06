Usa - studenti marciano contro le armi sul ponte di Brooklyn : Migliaia di manifestanti hanno marciato sul ponte di Brooklyn contro l'uso delle armi da fuoco. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo studentesco Youth Over Guns, nato dopo la carneficina al ...

Gli studenti del "Vann'Antò" di RagUsa a lezione di artigianato : Il significato dell'artigianato e della sua evoluzione è stato spiegato agli studenti dell'Istituto Vann'Antò di Ragusa grazie alla Cna

RagUsa - rimpatriata di studenti dopo 50 anni : All'appuntamento erano presenti anche alcuni insegnanti. Una bella iniziativa ricca di ricordi e conclusa con la promessa di rivedersi presto

Aziende incontrano studenti al primo Career Day dell’UnicUsano : Indietro 23 maggio 2018 2018-05-23T17:33:46+00:00 ROMA – #ChooseYourFuture e’ l’hashtag scelto per il primo Career Day Roma organizzato dall’Universita’ Niccolo’ Cusano. Un’occasione per gli studenti di tutta Italia per mettersi in contatto con le Aziende che fanno parte della rete ‘Amici Unicusano’. Un invito ai giovani per guardare al futuro e scegliere la propria strada, […] L'articolo Aziende incontrano studenti al primo Career Day ...

Usa : sparatoria Texas; Cnn - morti 9 studenti e 1 prof : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Università - studenti di colore allontanati dal palco alla cerimonia per il diploma : polemica in Florida. Rettore costretto a scUsarsi : Il video è stato girato durante la cerimonia di proclamazione di laurea all’Università della Florida: studenti di colore mentre salgono sul palco per ricevere il diploma e mentre festeggiano vengono allontanati a forza da un docente. Dopo la diffusione del video, molti hanno accusato il campus universitario di comportamento palesemente discriminatorio. Il Rettore dell’Università Kent Fuch si è scusato pubblicamente, condannando lo ...

"Come vi sentite con un morto sulla coscienza?". L'sms del prof suicida agli studenti che lo hanno accUsato di molestie : "Come vi sentite ad avere un morto sulla coscienza?". È questo il testo del messaggio inviato, prima di suicidarsi, dal professor Francesco Parillo. Destinatari delL'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che ...

Terrore sull'A10. Si incendia pullman di studenti in gita : due intossicati - galleria chiUsa : Giornata «da bollino nero», sulle autostrade liguri, durante la prima giornata di esodo per il maxi ponte del 25 aprile. L'incendio di un pullman di studenti marchigiani, ieri...

Usa : studenti ricordano strage Columbine : WASHINGTON, 20 ARP - Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola ...

Studenti Usa in visita all'Adnkronos : Come funziona un'agenzia di stampa al tempo di Internet? E' questa la domanda che hanno posto oggi gli Studenti del corso di International Journalism della Ciee ospiti del Rome campus, in visita all'...

