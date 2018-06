Usa | lattuga contaminata | cinque morti per via dall' e-coli

Blastingnews

(Di domenica 3 giugno 2018) I casi di contaminazione negli alimenti sono sempre molteplici sia in Italia che all'estero. I cittadini posso essere dunque soggetti al contagio di diversi batteri inconsapevolmente e nei casi più gravi esistono dei rischi molto consistenti per la propria salute. Durante l'anno in corso, sono già stati parecchi i casi di ritiri alimentari in Italia o di prodotti importati'estero. Alcuni mesi fa si era ad esempio parlato del ritiro di un salame romagnolo per via di una contaminazione da salmonella. Il sito online del Ministero della Salute tiene sempre informati i cittadini dei vari ritiri che si susseguono, per far si che un'adeguata informazione riesca ad evitare casi di contagio.da Escherichia: 5Da alcuni mesi negli Stati Uniti si sono verificati casi di contagio da Escherichiain parecchi cittadini che hanno assunto dellaromana. ...