USA | California | 2 alpinisti morti sulla parete El Capitan del Parco nazionale di Yosemite

Orrore in California : 10 bambini torturati e abUSAti per anni dai loro genitori : Dal reato di tortura all'abuso di minore. Sono molteplici le accuse che pendono su una coppia Californiana, dopo che i 10 figli sono stati trovati in condizioni "orribili" nella loro casa di Fairfield, a nord di San Francisco. Secondo il capo della polizia locale Greg Hurlbut al momento del ritrovamento i bambini, tutti di età compresa tra i 4 mesi e i 12 anni, erano circondati da "immondizia, cibo avariato ed escrementi di animali e ...

USA : svolta California - obbligo pannelli solari su case nuove : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Inquinamento - rivolta contro Trump : la California e altri 17 Stati gli fanno caUSA : Inquinamento, rivolta contro Trump: la California e altri 17 Stati gli fanno causa Guida una coalizione di 18 Stati contro l’allentamento deivincoli Continua a leggere

CALIFORNIA - SERIAL KILLER CATTURATO DOPO 40 ANNI/ Ex poliziotto accUSAto di 12 omicidi e 45 stupri : CALIFORNIA, SERIAL KILLER CATTURATO DOPO 40 ANNI: ex poliziotto accusato di 12 omicidi e 45 stupri, ora 72enne, incastrato dalle moderne tecniche della prova del DNA(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 01:20:00 GMT)

Un giudice in California ha deciso che il caffè caUSA il cancro - ignorando la scienza - : La sentenza di un tribunale Californiano dopo un processo durato otto anni: i produttori di caffè dovrebbero avvertire i consumatori che la bevanda potrebbe essere cancerogena. Ma le evidenze ...

