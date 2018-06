USA | aereo da turismo precipita a Long Island | 4 persone a bordo

USA - precipita aereo Piper con 4 a bordo : 5.34 Un aereo da turismo con 4 persone a bordo è precipitato ieri davanti alla costa di Long Island, a New York: lo ha reso noto il capitano Kevin Reed della guardia costiera,aggiungendo che sono stati recuperati i corpi di due persone L'aereo, un Piper Pa31, è precipitato verso le 15:00 (le 21:00 in Italia), quando nella zona si abbatteva un violento temporale. I soccorsi sono impegnati nelle ricerche degli altri due passeggeri, per ora dati ...

Aereo Mh17 abbattuto nel 2014 - Australia e Olanda accUSAno la Russia - : La decisione arriva dopo la conclusione delle indagini che dimostrano che fu un missile russo a colpire il volo in cui morirono 298 persone. Anche la Nato e l'Ue hanno invitato Mosca ad assumersi le ...

Disastro volo MH17 - inchiesta coclUSA : “Aereo abbattuto da un missile russo” : Disastro volo MH17, inchiesta coclusa: “Aereo abbattuto da un missile russo” Secondo un team investigativo internazionale l’aereo venne abbattuto nel luglio del 2014 da un missile lanciato da una postazione controllata dai russi durante la guerra in Ucraina. La tragedia provocò la morte di 298 persone.Continua a leggere Secondo un team investigativo internazionale l’aereo venne […] L'articolo Disastro volo MH17, inchiesta ...

Disastro volo MH17 - inchiesta coclUSA : “Aereo abbattuto da un missile russo” : Secondo un team investigativo internazionale l'aereo venne abbattuto nel luglio del 2014 da un missile lanciato da una postazione controllata dai russi durante la guerra in Ucraina. La tragedia provocò la morte di 298 persone.Continua a leggere

Il gemello guerriero di un aereo svizzero in lizza nelle forze USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Maltempo USA - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

USA - precipita un aereo cargo poco dopo il decollo : le immagini dello schianto : Usa, precipita un aereo cargo poco dopo il decollo: le immagini dello schianto Georgia, Stati Uniti: un aereo della guardia nazionale portoricana si è schiantato poco dopo il decollo. Continua a leggere

CNN segnala avvicinamento tra caccia russo e aereo militare USA nel Mar Baltico - : Il fatto è avvenuto ieri nello spazio aereo del Mar Baltico. Secondo il canale televisivo, il caccia russo Su-27 si è avvicinato all'aereo americano tenendosi ad una distanza di 6 metri per 9 minuti. "...

Passeggero litiga sull'aereo e la polizia USA la pistola taser : Ore davvero concitate quelle che hanno vissuti i passeggeri del volo 2446 dell'American Airlines in partenza da Miami e diretto a Chicago. La polizia ha arrestato un Passeggero dopo che questi aveva ...

USA - ennesimo problema ad alta quota : aereo Delta Airlines con motore in fiamme [VIDEO] : Un altro aereo di una compagnia americana è stato protagonista di un'avaria al motore che lo ha costretto ad un atterraggio d'emergenza Appena un giorno dopo l'esplosione di un motore di un velivolo ...

USA - motore aereo esplode : chi è la pilota che ha evitato il peggio - : Tammie Jo Shults, ex top gun militare ed una delle prime donne a salire a bordo di un F-18, è riuscita con maestria e sangue freddo ad effettuare un atterraggio di emergenza dopo che uno dei due ...

USA : incidente aereo su volo Ny-Dallas - identificata vittima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

USA - incidente aereo sul volo New York-Dallas : identificata la vittima [FOTO] : 1/13 Credit: Marty Martinez ...

USA - esplode il motore di un aereo in volo : Disastro aereo sfiorato negli Stati Uniti, ieri, quando il motore di un volo della Southwest Airlines, partito dall'aeroporto di New York e diretto a Dallas, è esploso poco dopo il decollo. L'esplosione ha provocato il danneggiamento di un finestrino e una donna è stata parzialmente risucchiata fuori, mentre il pilota aveva già avviato la procedura per l'atterraggio di emergenza, effettivamente avvenuto all'aeroporto di Philadelphia.L'aereo, un ...