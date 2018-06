: RT @MediasetTgcom24: Usa, studenti marciano contro le armi sul ponte di Brooklyn #brooklyn - SilvanaLaura56 : RT @MediasetTgcom24: Usa, studenti marciano contro le armi sul ponte di Brooklyn #brooklyn - TelevideoRai101 : Usa, a Brooklyn marcia contro le armi - NotizieIN : 06:00 | Usa, studenti marciano contro le armi sul ponte di Brooklyn -

Migliaia di manifestanti hannoto sul ponte diper protestal'uso delleda fuoco.L'iniziativa è stata del gruppo studentesco Youth Over Guns, nato dopo la strage al liceo di Parkland, in Florida, in cui a febbraio scorso morirono 17 persone. Dopo avere attraversato il ponte, i dimostranti si sono radunati nella 'lower Manhattan',dove un sopravvissuto ha tenuto un discorso. Tra gli altri, hanno partecipato le attrici Julianne Moore e Susan Sarandon.Iniziative simili sono state organizzate in tutto il Paese.(Di domenica 3 giugno 2018)