Uomini e Donne | Nicolò Brigante | Marta Pasqualato tronista? Contento | capirebbe

Uomini E DONNE/ Lorenzo Riccardi volta pagina : sarà il prossimo tronista? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Lorenzo Riccardi torna sui social scrivendo un dolce messaggio: l'ex corteggiatore sarà il tronista della prossima stagione del trono classico?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Anna Tedesco avvistati insieme (Trono Over) : Uomini e Donne: Giorgio Manetti e Anna Tedesco avvistati insieme dopo la fine della stagione del trono over. Storia in corso tra il cavaliere e la dama?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - quanto guadagnano Tina e Gianni : le cifre ipotetiche Video : Uomini e donne ha chiuso i battenti [Video] ieri pomeriggio con la messa in onda dell'ultima puntata del trono over. Anche quest'anno tra i protagonisti assoluti della trasmissione di Canale 5 ci sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due opinionisti storici, ormai diventati delle vere e proprie colonne portanti della trasmissione. Si può dire, infatti, che quando si cita Uomini e donne il pensiero va subito alla conduttrice storica Maria ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani commenta la pace con Tina Cipollari Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne [Video], il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno siglato una tregua durante l'ultima puntata del trono over. Un gesto che si aspettavano in molti dopo i continui scontri quasi al limite della decenza. U&D: Gemma Galgani e Tina Cipollari fanno pace Gemma Galgani e ...

Uomini e donne - lo strazio di Marco Firpo per Gemma Galgani : 'Ho lottato con la morte...' - l'orrore sul suo corpo : Marco Firpo è ricomparso dopo il delicato intervento al cuore con un messaggio straziante per Gemma Galgani , con la quale ha avuto una relazione durante Uomini e donne di Maria De Filippi. L'ex ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo Riccardi : dolce messaggio dopo Sara : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social dopo la scelta di Sara: il primo messaggio Lorenzo Riccardi ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e Donne. dopo aver scoperto di non essere lui la scelta di Sara, il corteggiatore è finito in lacrime ed ha confessato di essersi innamorato della tronista. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi: dolce messaggio dopo Sara proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Gemma Galgani a Roma : registrato uno speciale? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno una relazione segreta fuori dagli studi? L'indiscrezione dal settimanale Ora(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Video - Nicolò Ferrari pronto a rinunciare a tutto per Marta Pasqualato! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali sono le coppie dell'edizione 2017/18 che stanno ancora insieme dopo la scelta? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Uomini e Donne - pace fatta fra Gemma e Tina : arriva l’abbraccio in tv : Dopo tante liti, attacchi e polemiche, Gemma Galgani e Tina Cipollari sotterrano l’ascia di guerra con un abbraccio in tv. La dama del trono over e l’opinionista da sempre sono nemiche giurate e non si sono mai risparmiate aspre critiche e discussioni spesso piuttosto accese. Nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne però le due Donne hanno deciso di fare finalmente pace, regalandosi un abbraccio sulle note di una ...

“Voglio te”. Uomini e Donne - Sara sceglie Luigi ma c’è qualcosa che non quadra : il dettaglio che tutti hanno notato. Ora salta fuori la verità : Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio con Luigi Mastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la ...

Uomini e Donne oggi - Luigi conquista Maria : parla la De Filippi : oggi Uomini e Donne, Maria De Filippi: bellissime parole sul corteggiatore Luigi Mastroianni Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo visto Sara scegliere Luigi. In ogni caso, durante la registrazione è accaduto qualcosa in più di ciò che poi è stato mandato in onda su Canale 5. A rivelarci ogni dettaglio è […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi conquista Maria: parla la De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news - pace tra Lorenzo e Giordano : Riccardi sorprende : news Uomini e Donne, Lorenzo e Giordano hanno fatto pace: l’augurio di Riccardi Quest’anno il Trono Classico di Uomini e Donne ha chiuso i battenti regalando un’ultima puntata ricca di emozioni. Per concludere questa stagione si è infatti scelto di mandare in onda la bellissima scelta di Sara Affi Fella. Nel corso della registrazione, dopo […] L'articolo Uomini e Donne news, pace tra Lorenzo e Giordano: Riccardi sorprende ...

Uomini e Donne - Nilufar assente alla scelta di Sara : spunta il motivo : Uomini e Donne: ecco perché Nilufar non c’era alla scelta di Sara Una volta andata in onda la scelta di Sara Affi Fella, il pubblico di Uomini e Donne si è chiesto perché Nilufar non fosse presente. L’ex tronista ha presenziato alla prima parte della puntata, confessando la verità su Stefano Guglielmini. Come è noto […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar assente alla scelta di Sara: spunta il motivo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Tutte le coppie della nuova edizione : ecco chi sta ancora insieme (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali sono le coppie dell'edizione 2017/18 che stanno ancora insieme dopo la scelta? ecco Tutte le novità(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 07:35:00 GMT)