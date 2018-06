eurogamer

Uno speedrunner cerca di battere il record mondiale su Zelda: Breath of the Wild

(Di domenica 3 giugno 2018) LoRasenUrns ha sfidato ildiof The, andandoci molto vicino riporta Destructoid.Il giocatore si è cimentato con la versione Wii U del gioco, e ha sfruttato un sacco la stasis per proiettare Link verso l'alto, coprendo ampie porzioni di mappa o superando ostacoli velocemente.A circa 18 minuti di video possiamo infatti vedere una trovata piuttosto divertente: RaserUrns usa la stasi per proiettare il fusto di un grosso albero in aria, non prima di esserci saltato sopra e vendo dunque lanciato ad una certa altezza. A questo punto non resta che aprire il deltaplano per volare velocemente verso il prossimo santuario richiesto.Read more…