Unicredit punta alle nozze con SocGen

Unicredit : torna appuntamento dedicato al terzo settore : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Lunedì 11 giugno gli scenari e le trasformazioni in atto nell’ambito del terzo settore saranno approfonditi e dibattuti durante il quarto UniCredit Talk, format di appuntamenti formativi ideato da UniCredit che prevede conversazioni tra esperti e imprenditori allo scopo di analizzare sfide strategiche e tendenze in atto nei loro business.Il contesto globale vede l’arretramento del welfare state, ...

Unicredit : torna appuntamento dedicato al terzo settore (2) : (AdnKronos) – Di questo si parlerà a partire dalle 16.30, presso più di 90 sedi in tutta Italia e in collegamento streaming con l’UniCredit Tower di Milano. Oltre 2000 rappresentanti delle diverse realtà del terzo settore sono attesi per la partecipazione, con possibilità di iscriversi sul sito: https://education.UniCredit.it/it.html.Sul palco interverranno Andrea Casini, Co-Head Italy di UniCredit; Mario Calderini, professore ...