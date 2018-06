Una marcia nel deserto con poche riserve d' acqua

Governo - Salvini : “Conte? NessUna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Una lunga marcia : Teorizzare è un esercizio interessante, ma per agire bisogna fare i conti con le cose e la loro naturale, dispettosa attitudine a sfuggire alla teoria: democrazia significa governo del popolo e il popolo, a maggioranza dei votanti, ha votato di dare al M5s e alla Lega il compito di governare il paese. Certo non tutto il corpo elettorale ha votato, ma ne aveva la possibilità. Vero, non tutti quelli che hanno votato avevano strumenti ...

DAZI USA-CINA - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la guerra commerciale è Una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

Una marcia in più il Samsung Galaxy S10 : le ultime sul lettore impronte in-display : Non mancano mai le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy S10, il prossimo flagship dell'azienda sudcoreana, di cui ci ha fornito le ultime notizie il sempre preparato portale SamMobile, su cui siamo spesso soliti fare affidamento quando c'è da trattare un qualsiasi leak proveniente dal mondo dei dispositivi griffati dal noto brand asiatico. Questa volta le speculazioni riguardano il lettore di impronte digitali incastonato nel display, che ...

La marcia delle donne al festival di Cannes 2018 : «Non siamo Una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018, il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

Sesso sul marciapiede davanti a Una scuola. Denunciati due bolognesi : Facevano Sesso completamenti nudi su un marciapiede. Proprio davanti a una scuola. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Un passante li ha visti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Fino all'arrivo dei militari i due hanno continuato a scambiarsi effusioni, proprio come se si trovassero in camera da letto. Secondo quanto riprotato dal Resto del Carlino, i protagonisti dell'assurda vicenda avevano bevuto ed ...

In marcia il piano dell'Ue sulla finanza sostenibile. Banca Etica : "Una pietra miliare - ma attenti alle lobby" : Per questo la Commissione l'8 marzo scorso ha presentato un piano d'azione articolato 'per un'economia più verde e più pulita'; e per questo a Bruxelles si sta lavorando per mettere insieme un gruppo ...

25 APRILE - PENTOLACCIA PER BIMBI CON FANTOCCIO DI MUSSOLINI/ Bastonate per i dolci - nessUna retromarcia Antifa : Duce preso a Bastonate, FANTOCCIO Antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il FANTOCCIO di Benito MUSSOLINI in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Eurozona L'economia mantiene Una velocità di marcia ridotta ad aprile : Ad aprile, l'attività economica dell'Eurozona continua ad aumentare ma il tasso di espansione è rimasto considerevolmente al ribasso rispetto ai mesi precedenti, dando segnali d'indebolimento della ...

Pietro Grasso si pente del premio anti-mafia a Berlusconi : Una ridicola retromarcia : 'premio speciale per la lotta alla mafia a Silvio Berlusconi ?'. La risposta di Pietro Grasso fu: 'Sì'. Sia al Cav sia all'ex Guardasigilli A ngelino Alfano . L'allora procuratore nazionale antimafia ...

Buffon - nessUna retromarcia : "Ridirei le stesse cose - ho sbagliato solo nei modi" : Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva determinati pensieri,...

A Gaza 16 morti in due giorni. E la Marcia diventa Una strage : È salito fino a sedici il numero delle persone uccise in scontri con l'esercito israeliano che si sono verificati ieri, nel Giorno della Terra, quando in centinaia hanno risposto all'invito di Hamas, che chiedeva di scendere in strada e protestare, per ricordare il giorno in cui le terre palestinesi vennero confiscate da Tel Aviv.Un numero a cui si devono aggiungere centinaia di feriti, confermato dall'ambasciatore palestinese alle Nazioni ...

Gaza - strage alla Marcia : nessUna condanna dal Consiglio di sicurezza dell'Onu : Il bilancio è pesantissimo. E' un bilancio di guerra: 16 palestinesi uccisi e quasi 1.300 feriti. Il timore di una nuova escalation delle violenze in Medio...

Grillo in TribUnale contro l’ex attivista - che gli lancia Una mela marcia : “Dove hai messo i soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...