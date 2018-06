Un Posto al sole - paura per "Otello" : Lucio Allocca colpito da infarto : paura per Lucio Allocca. L'attore e regista napoletano, noto soprattutto per interpretare "Otello" nella nota soap Rai

Lucio Allocca - infarto per Otello di Un Posto al sole : come sta?/ Attore ricoverato presso il Cardarelli : Lucio Allocca, infarto per Otello di Un posto al sole: come sta? Attore ricoverato presso il Cardarelli. La scorsa notte il 74enne ha subito un intervento chirurgico al cuore(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 4 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 4 giugno 2018: Elena (Valentina Pace) vuole sempre più denunciare Enriquez (Rodolfo Corsato), ma non sarà per niente facile… Dopo l’intervento di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), la situazione ai Cantieri diventa ancora più turbolenta… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) tentano di interrompere la protesta e salvare le imprese dal fallimento, ...

Un Posto Al Sole - anticipazioni fino all'8/6 : Luca chiede aiuto a Franco Video : Le anticipazioni di Un Posto al Sole ritornano più entusiasmanti che mai a svelarci la trama dei nuovi episodi della soap, in onda su Rai 3 dal 4 all’8 giugno 2018. L’atmosfera ai Cantieri si fa sempre più pesante a causa dell’intromissione di Alberto Palladini. Mentre Marina e Roberto Ferri cercano di riportare i lavoratori alla calma e di salvare l’azienda dal fallimento, Veronica Viscardi si mostra invece insolitamente calma. Che abbia in ...

Un Posto al Sole - trame 4-8 giugno 2018 : la partenza di un personaggio storico Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole [Video], il popolare sceneggiato di Rai Tre ambientato da circa vent'anni nel capoluogo campano. Le ultime novita' ci rivelano che tra qualche giorno nel cast della serie entrera' un nuovo personaggio maschile. Si tratta dell'attore Fabio Fulco che interpretera' Valerio Viscardi, il fratello della dark lady Veronica. Quest'ultima, impersonata da Caterina Vertova, è un'imprenditrice ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 1° giugno 2018: Il piano di tagli ed esuberi ai Cantieri va avanti e, per cercare di contrastarlo, gli operai riferiscono tutto alla stampa. Intanto Alberto (Maurizio Aiello) è molto arrabbiato per essere stato estromesso dalle trattative, ma la rivolta della forza-lavoro gli offrirà un’occasione per tornare in gioco. Elena (Valentina Pace) decide finalmente di denunciare l’avvocato ...

Un Posto al sole anticipazioni : LUCA chiede soldi a FRANCO. Per fuggire? : Già sappiamo che nel futuro di Un posto al sole ci sono scene con LUCA Grimaldi (Marco Basile) e Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) intenti a prendere un aereo. Cosa succederà affinché si arrivi a questa svolta? Le nuove anticipazioni, relative agli episodi in onda nella prima decade di giugno, iniziano a darci un’idea di come potrebbero mettersi le cose… Andando con ordine, nelle attuali puntate di Upas si è diffusa la notizia che ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 4-8 giugno 2018 : Eugenio ha l’amante? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 4 giugno a venerdì 8 giugno 2018: Marina e Roberto scendono ad un compromesso! I sospetti di Otello… Anticipazioni Un posto al sole: in Otello nasce un atroce sospetto! Marina e Roberto scendono a patti con Veronica, mentre Luca chiede denaro a Franco per scappare via… Quali emozioni ci riserveranno i prossimi appuntamenti in compagnia degli inquilini che animano Palazzo ...