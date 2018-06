Un Passo Dal Cielo 5 | i momenti sul set e le anticipazioni della nuova serie

BADELJ AL NAPOLI? / Calciomercato : il centrocampista ad un Passo Dal trasferimento in azzurro : BADELJ si avvicina al Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo Alfredo Pedullà l'operazione sarebbe ad un passo dalla fumata bianca. Filtra ottimismo. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:25:00 GMT)

Darmian a un Passo dalla Juventus : Per Matteo Darmian alla Juventus siamo arrivati alle ultime formalità . Il giocatore di Legnano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche di routine e diventare ...

Snowboardcross - azzurri a lavoro sul Passo dello Stelvio : sette gli atleti convocati dal ds Pisoni : Lo Snowboardcross riprende a lavorare sulla neve del Passo dello Stelvio, lo slopestyle al Centro di Preparazione Olimpica di Formia Parte la stagione della squadra di Snowboardcross di Coppa del mondo, impegnata al Passo dello Stelvio da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato Emanuel Perathoner, Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto e Michela Moioli con ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018 : Liz è ad un solo Passo dalla verità : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Liz cerca ancora di scoprire il segreto di Red: tutto dipende dalla sopravvivenza di una ragazzina. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:19:00 GMT)

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni dell'1 giugno 2018 : Liz è ad un solo Passo dalla verità : The BLACKLIST 5, Anticipazioni dell'1 giugno 2018, su Fox Crime. Liz cerca ancora di scoprire il segreto di Red: tutto dipende dalla sopravvivenza di una ragazzina. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:19:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 - Jinjiang. Nucete/Perry si fermano sul più bello : eliminate a un Passo Dal main draw : Si fermano sul più bello Andrea Nucete e Becky Perry, che escono sconfitte dalla sfida del secondo turno delle qualificazioni del torneo di Jinjiang dopo aver superato il primo ostacolo delle qualificazioni. Tanto rammarico perché la coppia di Taipei, Kou/Liu, che ha eliminato le azzurre al termine di un match molto combattuto, era apparso alla portata della coppia italiana, la quale ha però commesso troppi errori cedendo in volata entrambi i ...

Beach volley - World Tour 2018 - Jinjiang. Nucete/Perry si fermano sul più bello : eliminate a un Passo Dal main draw : Si fermano sul più bello Andrea Nucete e Becky Perry che escono sconfitte dalla sfida del secondo turno delle qualificazioni del torneo di Jinjiang dopo aver superato il primo ostacolo delle qualificazioni. Tanto rammarico perchè la coppia di Taipei, Kou/Liu che ha eliminato le azzurre al termine di un match molto combattuto era apparso alla portata della coppia italiana che ha però commesso troppi errori cedendo in volata entrambi i set. Nella ...

Panchina Udinese - colpo di scena nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un Passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...

Un Passo Dal Cielo 4 su Rai Premium - dal 30 maggio al via le repliche in attesa della quinta stagione : Tornano i paesaggi innevati delle Dolomiti con Un Passo dal Cielo 4 su Rai Premium. Da stasera, 30 maggio, il canale 25 del digitale ripropone le repliche della quarta stagione della fiction, aspettando i nuovi episodi. Per chi ha già visto le puntate saprà che Terence Hill ha lasciato la serie per tornare a tempo pieno in Don Matteo. Al suo posto, c'è un nuovo capo della forestale interpretato da Daniele Liotti. L'attore ricopre il ruolo di ...

Lichtsteiner a un Passo dall'Arsenal : Secondo quanto riportato da Sky Sport l'accordo con i Gunners del neo allenatore Unai Emery , che lo aveva corteggiato già ai tempi del PSG, è a un passo. La trattativa è in fase avanzata con ...

Semifinali playoff - Sutton porta Trento ad un Passo dalla finalissima : La Dolomiti Energia domina gara 3 vincendo 81-63 e si porta sul 2-1. Sabato il primo match point in casa per chiudere la serie

Roland Garros 2018 : Simone Bolelli strappa applausi - va a un Passo Dal riaprire il match ma alla fine passa Rafa Nadal : Ci ha provato Simone Bolelli, ci è andato pure vicino a riaprire la partita ma Rafael Nadal è Rafael Nadal e strappargli un set a Parigi è impresa assai complicata. L’azzurro ha lottato nella prosecuzione del match interrotto ieri per la pioggia ma al tie-break del terzo set è stato costretto alla resa, al termine di quasi tre ore di gioco complessive (2 ore e 57), con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(9). Il giocatore bolognese è stato ...

Danilo Aquino sarà eliminato?/ Ad un Passo dalla finale ha tutti contro nella Casa... (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, il romano è sempre più al centro delle polemiche. Rischia davvero di uscire dalla casa più famosa della televisione a un passo dalla finalissima? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:20:00 GMT)

Cristante ad un Passo dalla Roma : La Roma sembra aver ormai effettuato il sorpasso sulla concorrenza della Juventus per assicurarsi le prestazioni di Bryan Cristante : il giovane, classe '95, pare ormai pronto a spiccare il volo, dopo ...