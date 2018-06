Un irriconoscibile Johnny Depp | più magro che mai

vanityfair

(Di domenica 3 giugno 2018) L’ombra di se stesso, dimagrito, la faccia scavata, il cranio rasato:, nelle foto postate su Instagram, da una sua fan in Russia, dove si sta producendo con la sua band Hollywood Vampires (il 7 è a Lucca e l’8 giugno a Roma). Malattia grave? Depressione? O semplicemente la voglia di mostrare un’altra faccia di se stesso? Rovinato finanziariamente, dopo il burrascoso divorzio da Amber Heart, sta facendo un complicato processo contro i suoi ex manager, della società Management Group, per cattiva gestione, sperando di recuperare 25 milioni di dollari, che probabilmente non arriveranno mai. Ma i suoi guai non finiscono qui: due ex guardie del corpo, che hanno lavorato per lui, lo hanno denunciato con l’accusa di sfruttamento. I due raccontano di essere stati costretti a guidare la sua auto, piena di alcool e droga in grande quantità, di essersi dovuti ...