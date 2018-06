Un consiglio non richiesto al mio amico Moavero Parla Franco Frattini

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Calciomercato Psg - il consiglio di Thiago Motta : 'Neymar - non andare al Real Madrid : vinci qui' : "Merci Thiago", prima dell'addio. Dunque una standing ovation di tutto lo stadio alla sua ultima partita per il Psg, per quello che in Realtà è stato soltanto un arrivederci. Thiago Motta dopo aver ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Nonostante l'unanimità di due mesi fa - il consiglio costretto a riesaminare la convenzione della lottizzazione "Contrada Vignale" : Immagine parziale delle aree di via Fermi e Marconi comprese nella p.lla 945 come ' aree da cedere dai lottizzanti per strade e servizi ' Nonostante sia stata approvata all'unanimità appena due mesi ...

Governo : il Presidente del consiglio sarà Conte? Non è più così scontato Video : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicita' di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Baronissi : il consiglio Comunale approva il Piano Urbanistico - Salernonotizie.it : Il Piano prevede inoltre il rafforzamento dell'economia locale con Città della Medicina e l'insediamento di startup e spin-off collegate alla facoltà. Tra le altre novità, incentivi per la ...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Nola - non passa il bilancio : sciolto il consiglio comunale Video : Nella seduta del consiglio comunale convocata per questa mattina alle ore 11:00 è mancato il numero legale di consiglieri comunali affinché l'assise fosse valida. L'immediata conseguenza è stato lo scioglimento del consiglio comunale dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Ora nella citta' dei gigli e di Giordano Bruno [Video] si attende l'arrivo del commissario prefettizio che sara' nominato dalla Dottoressa Carmela Pagano, Prefetto di ...

"Non c'è incompatibilità tra il ruolo di Governatore e senatore". Il consiglio regionale dell'Abruzzo salva D'Alfonso : Con 16 voti contro e 15 a favore il Consiglio regionale d'Abruzzo ha respinto l'istanza di incompatibilità nei confronti del Governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore nelle scorse politiche del 4 marzo. È stato stabilito che non sussistono per ora cause di incompatibilità in quanto lo status ufficiale di senatore scatta solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato. In altre parole, la ...

Abruzzo - D’Alfonso non molla la doppia poltrona. Il presidente – senatore va a Roma? Salta (ancora) consiglio regionale : Di dimettersi non ha alcuna intenzione. Il governatore dell’Abruzzo e neosenatore, Luciano D’Alfonso, resta incollato alla doppia poltrona. Nonostante un parere del Servizio legislativo della stessa Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i numerosi appelli delle opposizioni – tanto in Regione quanto in Parlamento – a lasciare l’incarico di presidente della giunta. L’ultimo, in ordine di tempo, è piovuto oggi dagli ...

Riduzione orari slot machine - il Gruppo Andora in MoVimento : "Il prossimo consiglio comunale non prevede la discussione di questo delicato ... : 'Ricordiamo che il comune di Savona ha visto diminuire lo spreco di denaro in questo passatempo pericoloso, dato che presumibilmente corrisponde ad un rientro in circolo nell'economia reale di parte ...

'Xylella - strategie non più rinviabili'. Gruppo Misto chiede un consiglio regionale monotematico - : " Al flusso turistico è legata in modo indissolubile una porzione rilevantissima dell'economia del territorio ". Pertanto " Se evidente " continua Pendinelli " è il rapporto Xylella nel mondo ...