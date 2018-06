Un anno dalla tragedia di Piazza San Carlo | a Torino la cerimonia in ricordo di Erika

Festa a Palazzo Tilli a un anno dalla riapertura - Allegrino : 'Un traguardo condiviso con tutti i casolani' : Approfondimenti 25 aprile, è il giorno del Presidente Sergio Mattarella: 'Abruzzo terra bella e fiera' 25 aprile 2018 A Mattarella le chiavi di Palazzo Tilli, che ospitò i campi d'internamento di ...

MotoGp – Terminate le Fp4 al Mugello : Iannone si riprende ciò che è suo - Rossi fuori dalla top 5 [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia: i tempo delle Fp4 del Mugello E’ nuovamente Andrea Iannone il più veloce al Mugello. Dopo la giornata super di ieri del campione di Vasto, sempre in testa alla classifica dei tempi, il pilota Suzuki è stato superato solo da Marc Marquez nelle Fp3 di questa mattina sul circuito italiano. Nel pomeriggio però Iannone ha deciso di far la voce grossa e ...

MotoGp – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere - Iannone soddisfatto al Mugello : “Michele? L’ho visto volare” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove Libere del Gp d’Italia: il campione di Vasto commenta anche la terribile caduta di Pirro E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota della Suzuki ha chiuso in testa entrambe le sessioni di prove Libere del Gp d’Italia (QUI i TEMPI), iniziando quindi al meglio il weekend di gara italiano, davanti al suo ...

Davide Cassani : “L’Italia per i Mondiali? Convocherò azzurri usciti dalla Vuelta. Pianifico da un anno con Nibali - Aru - Moscon” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al Pala Madiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha vestito i panni del docente per un giorno e ha simulato una conferenza stampa con gli allievi sottoponendosi a diverse domande tra cui alcuni riguardanti i prossimi Mondiali. “Per il Mondiale di Innsbruck abbiamo fatto la nostra pianificazione già da un ...

Gli episodi bonus di Lucifer 3 hanno risposto al cliffanger? Dalla rivelazione di Ella al mondo alternativo : Gli episodi bonus di Lucifer 3 sono stati in grado rispondere alle domande lasciate in sospeso nel grosso cliffanger del finale dElla terza stagione? La risposta è sì. Almeno in parte. La visione di questi due appuntamenti, come previsto, lascia spaesati gli spettatori dato che non sono collegati l’un l’altro e non si posizionano in un ordine cronologico ben preciso all'interno dElla serie. Il primo standalone, come anticipato, è incentrato ...

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...

Irlanda - tira dalla sua area e segna il gol dell'anno : Negli ultimi minuti dell'incontro del campionato irlandese tra St. Patricks e Cork City, i padroni di casa sono alla disperata ricerca del gol del pareggio. Anche il portiere si riversa in area ospite ...

Vi racconto di quando mi hanno fatto scendere dalla giostra di Harry Potter perché ero troppo grassa : Mi rifiuto di affrontare ulteriori sensi di colpa per non aver conosciuto Harry Potter fino ai 35 anni. Ma devo ammettere che, nonostante lo scandalo J.K. Rowling contro i nativi americani (di cui forse non avete mai sentito parlare, ma che io da nativa ho seguito), mi sono fatta completamente risucchiare dalla saga solo l'anno scorso. Oscillavo tra la depressione e il disgusto derivanti dall'elezione di Trump, così mi sono gettata a ...

I rifiuti di Roma saranno smaltiti dalla Puglia? : dalla capitale arriveranno 300 tonnellate al giorno e Grandaliano precisa che il suo è 'un parere meramente tecnico' e che la scelta di un eventuale accordo è politica e dipende dal presidente della ...

“Perdo ancora il respiro pensandoti” : Jackie e il commovente ricordo di Nicky Hayden ad un anno dalla sua scomparsa : Il commovente messaggio di Jackie, promessa sposa di Nicky Hayden, ad un anno dalla scomparsa del Kentucky Kid E’ passato poco più di un anno dalla tragica scomparsa di Nicky Hayden. Il 22 maggio 2017 parenti, amici, tifosi e semplici appassionati sportivi, hanno detto addio ad un grande campione, che ha regalato forti emozioni nel corso della sua carriera motoristica, in Superbike e MotoGp. Ha preferito trascorrere il suo 22 maggio in ...

Gruppo Adler Pelzer - Premiato come fornitore dell'anno dalla GM : La General Motors ha insignito del premio fornitore dellanno 2017 lAdler Pelzer Group, azienda italiana (di Ottaviano, Napoli) che fornisce componenti e sistemi per il confort acustico e termico delle vetture, cioè rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni, per le vetture della Casa americana e di molte altri nomi importanti nei settori dellautomotive e dellaeronautica, tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing ...

Napoli - Ancelotti a un passo dalla panchina azzurra : pronto un biennale da 6 - 5 milioni all’anno : È quasi fatta per Carlo Ancelotti. Dopo il vertice di martedì a Roma con Aurelio De Laurentiis, durato oltre tre ore, l’ex allenatore del Bayern è vicinissimo a firmare per il Napoli. Un’accelerazione improvvisa nella trattativa, che sembra portare verso un biennale, con opzione da 6,5 milioni l’anno per Ancelotti, che da giorni era dato in pole per sostituire il partente Maurizio Sarri. Una proposta che sembrerebbe soddisfare le ...

Al Bano - Amici Serale con Romina Power / Compleanno in diretta : Loredana Lecciso si “vendica” dalla d’Urso? : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel Serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:50:00 GMT)